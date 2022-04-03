راجعين ياهوي.. خالد النبوى يجمع شمل العائلة فى إطار اجتماعى

استطاع مسلسل «راجعين يا هوى»، من بطولة الفنان خالد النبوى، وعدد كبير من النجوم، أن يجذب أنظار الجمهور إليه منذ عرض حلقته الأولى، ونال إشادات بالغة، لكونه يقدم صورة وتمثيلًا متميزًا عن كثير من مسلسلات الموسم.

تدور قصة المسلسل فى إطار اجتماعى عاطفى حول العلاقات المتشابكة بين عائلة غير مترابطة، يلتئم شملها مرة أخرى بعد عودة البطل «بليغ» من أوروبا إثر تراكم الديون عليه من أجل استرداد ميراثه، وهو ما يتغير سريعًا عندما يقرر البطل البقاء فى مصر، ولم شمل العائلة وحل مشكلاتهم.

وخلال الأحداث، يستطيع «بليغ» التأثير فى حياة عائلته، وتتغير بوصلة أهدافه، ليبحث عن الحب والتآخى والتعاون وإعادة الترابط العائلى من جديد، عبر حلقات تعتمد على الجمل الحوارية المتميزة، التى تؤدى لتصاعد الأحداث.

ويجرى تصوير العمل فى عدد من المواقع بالقاهرة، ومن بينها فيلا أبوالهنا، التى تمثل الديكور الرئيسى الذى تتواجد فيه العائلة.