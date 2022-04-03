«خدت حقي بالقانون».. سر الخلاف بين إلهام شاهين وفيفي عبده

أكدت الفنانة إلهام شاهين، أنها لم تكسر أفيشات فيلم مطلقًا بسبب مشكلة مع أي فنانة.

وأضافت، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "العرافة" المُذاع على قناة "المحور" مساء الأحد، أن هناك فيلم مع الفنانة فيفي عبده، لافتة إلى أنها كانت متعاقدة أن يكون اسمها الأول على الأفيش والإعلان الرسمي.

وتابعت: "كاتبة في العقد إن اسمي يبقى الأول، وفيفي مكنتش تعرف، ولما خلصنا الفيلم، المنتج قال مش معايا فلوس أعمل دعاية، وهي كانت زعلانة جدًا، عشان كانت في الأول ونفسها في الدعاية".

وأشارت، إلى أن الفنانة فيفي عبدة قررت عمل أفيشات على حسابها، وقامت بكتابة اسمها الأول، مؤكدة أنها قامت بتحرير محضر بالواقعة بموجب العقد لإزالة الأفيش الخاص بالفيلم، مؤكدة أنه كان تم عرضه وانتهى حتى حصلت على حكم قضائي، متابعة: "متكلمناش أنا وهي خالص، لكني حصلت على حقي بالقانون، والنقابة قالت إن الحق معي".