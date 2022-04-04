غموض حول مصير تقرير سو جراى بعد تحقيقات سكوتلاند يارد فى فضيحة «بارتيجيت»

أكدت صحيفة "الجارديان" البربطانية، أنه تم إبقاء تقرير الموظفة المدنية سوجراي بشأن فضيحة بارتيجيت المتهم فيها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في الظلام، حيث بدأ المسئولون في تلقي 50 جنيهًا إسترلينيًا لعقوبة لحضور تجمعات الإغلاق غير القانوني، بعد تحقيق شرطة العاصمة سكوتلاند يارد.



وتابعت أن بعض الحاضرين تلقوا رسائل بريد إلكتروني هذا الأسبوع، بعد أن قالت الشرطة إنها أصدرت 20 إخطارًا بالعقوبة لمن حضروا التجمعات أثناء الإغلاق.



وأضافت أنه على الرغم من ذلك يرفض داونينج ستريت الكشف عن الأطراف التي فرضت عليها غرامات.

وتابعت أنه من المفهوم أن جراي، الموظفة الحكومية الأقدم التي تجري التحقيق في اختراقات داونينج ستريت أثناء الإغلاق ، لم يتم إبلاغها أيضًا بالأحداث التي وصلت إلى حد الإجرام.



وأشارت إلى أنه من المقرر أن تقوم سوجراي بتحديث ونشر تقريرها عند اكتمال تحقيق الشرطة، لكنها لا تتوقع تلقي معلومات كاملة حول أي من الأطراف الـ 12 الخاضعة للتحقيق والمسئولين والمساعدين والسياسيين المحتملين تم تغريمهم.

وأضافت أن داونينج ستريت ليس على دراية بأي من موظفيه الحاليين، قد تم توقيع عقوبات عليهم.

وأوضحت أن داونينج ستريت التزم بالإفصاح عما إذا كان بوريس جونسون وسيمون كيس، سكرتير مجلس الوزراء ، قد تعرضوا لغرامات ، ولكن بخلاف ذلك لن يتم الاعلان عن المسئولين المدانين أو حتى إخبار مديريهم المباشرين إذا تم توقيع عقوبات عليهم.



وتابعت أنه من المحتمل أن يتم نشر أسمائهم فقط إذا اعترف أي منهم بحضورها، أو قرروا الطعن في الغرامة، والتي يمكن أن ترى أسمائهم مدرجة من قبل محكمة الصلح ذات الصلة.



وانتقد حزب العمال الافتقار إلى الشفافية، حيث قال كير ستارمر إنه يجب إخبار الجمهور إذا تلقت زوجة رئيس الوزراء، كاري جونسون ، إخطارًا بعقوبة محددة لخرق قواعد الإغلاق.