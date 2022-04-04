الإثنين 04 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

غموض حول مصير تقرير سو جراى بعد تحقيقات سكوتلاند يارد فى فضيحة «بارتيجيت»

بوريس جونسون
بوريس جونسون

أكدت صحيفة "الجارديان" البربطانية، أنه تم إبقاء تقرير الموظفة المدنية سوجراي بشأن فضيحة بارتيجيت المتهم فيها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في الظلام، حيث بدأ المسئولون في تلقي 50 جنيهًا إسترلينيًا لعقوبة لحضور تجمعات الإغلاق غير القانوني، بعد تحقيق شرطة العاصمة سكوتلاند يارد.


وتابعت أن بعض الحاضرين تلقوا رسائل بريد إلكتروني هذا الأسبوع، بعد أن قالت الشرطة إنها أصدرت 20 إخطارًا بالعقوبة لمن حضروا التجمعات أثناء الإغلاق.


وأضافت أنه على الرغم من ذلك يرفض داونينج ستريت الكشف عن الأطراف التي فرضت عليها غرامات.
وتابعت أنه من المفهوم أن جراي، الموظفة الحكومية الأقدم التي تجري التحقيق في اختراقات داونينج ستريت أثناء الإغلاق ، لم يتم إبلاغها أيضًا بالأحداث التي وصلت إلى حد الإجرام.


وأشارت إلى أنه من المقرر أن تقوم سوجراي بتحديث ونشر تقريرها عند اكتمال تحقيق الشرطة، لكنها لا تتوقع تلقي معلومات كاملة حول أي من الأطراف الـ 12 الخاضعة للتحقيق والمسئولين والمساعدين والسياسيين المحتملين تم تغريمهم.

 

وأضافت أن داونينج ستريت ليس على دراية بأي من موظفيه الحاليين، قد تم توقيع عقوبات عليهم.

وأوضحت أن داونينج ستريت التزم بالإفصاح عما إذا كان بوريس جونسون وسيمون كيس، سكرتير مجلس الوزراء ، قد تعرضوا لغرامات ، ولكن بخلاف ذلك لن يتم الاعلان عن المسئولين المدانين أو حتى إخبار مديريهم المباشرين إذا تم توقيع عقوبات عليهم.


وتابعت أنه من المحتمل أن يتم نشر أسمائهم فقط إذا اعترف أي منهم بحضورها، أو قرروا الطعن في الغرامة، والتي يمكن أن ترى أسمائهم مدرجة من قبل محكمة الصلح ذات الصلة.
 

وانتقد حزب العمال الافتقار إلى الشفافية، حيث قال كير ستارمر إنه يجب إخبار الجمهور إذا تلقت زوجة رئيس الوزراء، كاري جونسون ، إخطارًا بعقوبة محددة لخرق قواعد الإغلاق.

مجلس الوزراء فضيحة بوريس جونسون حزب العمال شرطة العاصمة داونينج ستريت توقيع عقوبات بارتيجيت

رئيس التحرير

وائل لطفي

لماذا يكره الإخوان «الاختيار»؟

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON وتوقيت الإعادة

تردد قناة dmc دراما الجديد 2022.. الخريطة الكاملة للمسلسلات

مكتوب.. دعاء ثالث أيام رمضان 2022| دعاء اليوم الثالث من رمضان

رانيا يوسف تقفز بالمظلة على ارتفاع 18 ألف قدم بـ«نجوم السما»

موعد آذان صلاة المغرب في أول أيام رمضان 2022 بالقاهرة والمحافظات

مباراة الأهلى والهلال السوداني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

سر الرجل الوحيد الذى هزم قلبى

رشا عبدالمنعم

المسرح والحرية

محمد العسيري

دمعة على باب الحسين.. وردة على قبر الحسينى

ماجد حبته

جهود عربية لحل الأزمة الأوكرانية!

لواء.حمدى البطران

المثقفون والخرافة (2)

القس. رفعت فكرى

صوم القلب.. وصوم المعدة!

جمال-أسعد

ذكريات رمضانية

محمد المعتصم

يجعل كلامنا | حلاوة البدايات.. الحلقات الأولى نموذجا

صور

مباراة الأهلى والهلال السوداني

صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب

أول صلاة تروايح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل جديدة: كيف أوقع "الشاباك" بخلية جنين التابعة للجهاد الإسلامي؟

ذروة التأهب.. تفاصيل خطة نشر القوات الإسرائيلية فى القدس والضفة

رئيس الوزراء الإسرائيلى يهنئ ملك الأردن بحلول شهر رمضان