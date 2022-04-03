الأحد 03 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تباين الإصابات اليومية بـ«كورونا» بعدد من الدول العربية

كورونا
كورونا

أعلنت وزارات الصحة بعدد من الدول العربية، اليوم الأحد، حصيلة الإصابات والوفيات وحالات التعافي من فيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.


ففي المغرب، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 54 إصابة جديدة بإجمالي مليون و163 ألفا و526 حالة، و38 حالة شفاء بإجمالي مليون و146 ألفا و704 حالات، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 16 ألفا و60 حالة عقب عدم تسجيل أية وفيات جديدة.


وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 188 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و92 ألفا و995 حالة، كما تم تسجيل 3 حالات وفاة بإجمالي 10 آلاف و314 حالة.


وفي الجزائر، سجلت وزارة الصحة 7 إصابات جديدة بإجمالي 265 ألفا و691 حالة، و5 حالات شفاء ليصل الإجمالي إلى 178 ألفا و305 حالات، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 6 آلاف و874 حالة عقب عدم تسجيل أية وفيات جديدة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.


وفي فلسطين، أعلنت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 537 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و626 حالة شفاء منذ الأحد الماضي وحتى صباح اليوم، مشيرة إلى أنه لم تسجل أية حالة وفاة جراء الفيروس خلال الفترة ذاتها.

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