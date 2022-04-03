تفاصيل مسلسل يوتيرن الحلقة 2.. ريهام حجاج وكريم قاسم يصدمان سيدة بالسيارة

عرض مسلسل يوتيرن الحلقة 2 بطولة الفنان كريم قاسم، لتكمل قصة خالد (كريم قاسم) بعد أن طلب من يارا (ريهام حجاج) مساعدة في الصلح بينه وبين أمه، وأثناء قيادته لسيارة يارا وانشغالهم بالحديث وتذكر الماضي يصدم سيدة عن طريق الخطأ ويتركها ويفر هاربًا.

تفاصيل احداث مسلسل يوتيرن الحلقة 2

مسلسل يوتيرن الحلقة 2.. وبعد هروبهما بالسيارة قررا عدم الاتصال بالإسعاف أو الشرطة، وعدم إخبار أي أحد عن الحادثة وخلق كذبة لإخفاء مقابلتهما، ومحاولة نسيان أمر الحادث، ولكن حدث ما لم يضعوه في الحسبان وهو مشاهدة حارس المنزل لهما وأخباره لوالد يارا.

مواعيد عرض مسلسل يوتيرن

ويعرض مسلسل يوتيرن الحلقة 2 على قناة cbc الساعة 6:15، وعلى منصة watch it وبجانب كريم قاسم، يشارك في بطولة المسلسل النجوم ريهام حجاج، الفنان القدير توفيق عبد الحميد، عبير صبري، صفاء الطوخي، عبير منير، نانسي صلاح، هلا السعيد، محمود حجازى.

تدور أحداث مسلسل يوتيرن حول ضابطة ملاحة بحرية تدعى يارا الكردي، وتؤدي دورها ريهام حجاج، تتخلى عن عملها ومستقبلها المهني من أجل زوجها يوسف، الذي يجعلها تترك كل ما تحب من أجله حتى جعلها تقطع علاقتها بابن خالتها وصديق طفولتها بسبب غيرته عليها، ولكن يقع حادث سير يغير مجرى أحداث المسلسل.

وتجسد الفنانة ريهام حجاج، خلال أحداث مسلسل يوتيرن، دور امرأة قوية تبدأ حياتها في دور ضابط بحري تجاري، متمردة على المجتمع باعتبارها من أولى الفتيات المصريات التي تعمل في هذه المهنة، وخلال الأحداث تنقلب حياتها رأسًا على عقب وتتحول تمامًا.

يذكر أن مسلسل "يوتيرن" يشارك فى بطولته بجانب النجمة ريهام حجاج، كل من الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، والذى يعود من خلال هذا المسلسل للدراما التليفزيونية بعد غياب 12 عاما، بعدما وجد ما يبحث عنه في هذا العمل، بحسب قوله، من سيناريو مُحكم وصناع جيدين قادرين على تقديم عمل جيد، لا سيما أن عبدالحميد كان يضع عودته إلى الدراما رهن عمل جيد ودور مهم ومؤثر وهو ما وجده في "يوتيرن" بحسب تعبيره.

كما يشارك في البطولة كل من الفنانين عبير صبرى وكريم قاسم وأيمن قيسونى ومحمود حجازي والفنانة القديرة صفاء الطوخى وعبير منير وهلا السعيد وآخرين، للكاتب أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز

ومؤخرًا شارك كريم قاسم في الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في تجربته الإنتاجية الأولى من خلال فيلم الحفرة الذي نافس به في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة حيث حظي بعرضه العالمي الأول، ومن المقرر أن ينطلق الفيلم في مهرجانات سينمائية أخرى سيتم الإعلان عنها قريبًا، ومن أحدث أعماله الدرامية حلقة بحبك موت في مسلسل المشهد الأخير.