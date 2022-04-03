العاهل الأردني يؤكد أهمية التهدئة الشاملة في الأراضي الفلسطينية

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أهمية إيجاد تهدئة شاملة تمنع أي توتر أو تصعيد في الأراضي الفلسطينية.

أشار العاهل الأردني، خلال اتصال هاتفي الأحد، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، وفقًا لوكالة أنباء الأردن (بترا)- إلى ضرورة وقف أي أعمال من شأنها أن تحدث عنفًا وتؤجج الصراع، وتؤدي إلى تقويض فرص تحقيق السلام.

وشدد على أهمية تسهيل الإجراءات واتخاذ السبل الكفيلة لتمكين المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك دون أي عراقيل ومضايقات، خاصة مع بدء شهر رمضان الذي تزداد فيه أعداد المصلين والزوار إلى الحرم القدسي الشريف.