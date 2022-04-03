الأحد 03 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

إنفوجراف

طبيب يقدم نصائح لمرضى السكر في رمضان.. ومتى يجب إنهاء الصوم؟

مرضى السكر
مرضى السكر

مرضى السكر لديهم بروتوكول خاص في تناول الأطعمة ومع الشهر الكريم لابد من الاهتمام بعدد من النصائح للحصول على صيام لا يتعارض مع صحتهم.

الدكتور إبراهيم الإبراشي أستاذ الباطنة بكلية الطب جامعة القاهرة يعطي عدد من النصائح  لمرضى السكر من أجل الحصول على صيام آمن لا يتعارض مع الحفاظ على صحتهم.

وذكر الإبراشي، عددًا من النصائح لمريض السكر أولها تقسيم كمية الطعام بين وجبتي الإفطار والسحور مع الحفاظ على تناول وجبة خفيفة بينهم مع تأخير وجبة السحور قدر الإمكان مع عدم الإفراط فى الجهد.

ونصح أستاذ الباطنة مرضى السكري بعدم ممارسة الرياضة أثناء الصيام وضرورة إنهاء الصيام فى حالة بلوغ مستوى السكر 70- 80 مل جم حتى ولو كان موعد الإفطار قد اقترب.

ونصح كذلك مرضى السكري بضرورة شرب السوائل بكثرة والعصائر الطازجة مع مرعاة تقسيمها متقطعة على فترات الليل مع التقليل من العصائر المعلبة والمحلاة بالسكر.

كما حذر أستاذ الباطنة من الإفراط فى استهلاك الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون خاصة وأنها منتشرة فى هذا الشهر الكريم. 

كما حذر من زيادة ملح الطعام فى وجبتى السحور والإفطار لأنه يؤدي إلى زيادة حاجة الجسم للماء كما نصح بتجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من البهارات والتوابل خاصة عند السحور لنفس السبب السابق.

كما نصح الإبراشي، بتناول الأغذية المحتوية على كمية من الألياف الغذائية ضمن مكونات الوجبات مثل البقوليات والخضراوات. 

كما نصح بتناول الفواكه الطازجة لأنها تقلل من ارتفاع مستوى السكر بالدم بعد تناول الطعام بالإضافة إلى تجنب الإصابةَ بالإمساك وتعطي الإحساس بالشبع.

وأكد أستاذ الباطنة أن مريض السكر يمكن أن يتعرض لعدد من المخاطر أثناء الصيام وهنا حذر الإبراشي من الاستمرار في الصيام مطالبًا المرضى بإنهاء الصيام فورًا.

ومن هذه المخاطر انخفاض حاد في نسبة السكر في الدم وارتفاع نسبة حموضة الدم والجفاف وأحيانًا تجلط الأوعية الدموية.

مرضى السكر نصائح لمرضى السكر ابراهيم الابراشى الصوم شهر رمضان

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