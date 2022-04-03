مصرع 3 أطفال غرقًا بمياه النيل بكفرالزيات في الغربية

لقي 3 أطفال لا تتعدى أعمارهم عشر سنوات مصرعهم غرقًا بمياه نهر النيل المارة بجوار قرية منشأة سليمان التابعة لمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية، أثناء نزولهم للاستحمام واللهو بالمياه هربًا من حرارة الجو ليلقوا مصرعهم غرقًا في المياه لتتشح القرية بالسواد حزنًا على الأطفال الثلاثة.

وكان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفرالزيات يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية منشأة سليمان التابعة لمركز كفرالزيات بغرق 3 أطفال في مياه نهر النيل المارة بجوار أراضي طرح النهر بالقرية بالقرب من محطة المياه الخاصة بالقرية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ والرائد أحمد شيحة رئيس مباحث كفرالزيات والحماية المدنية والإسعاف.

وتبين مصرع كل من: الطفل زياد مصطفى 10 سنوات تلميذ بالصف الرابع الابتدائي، وإسلام الزلوفي 10 سنوات تلميذ بالصف الرابع الابتدائي، ومحمد مدكور 10 سنوات تلميذ بالصف الرابع الابتدائي.

ودلت التحريات الأولية على أن الأطفال الثلاثة أصدقاء وتلاميذ في الصف الرابع الابتدائي، نزلوا إلى المياه للاستحمام واللهو عقب أدائهم امتحاناتهم اليوم بالمدرسة، ونظرًا لعمق المياه الشديد بتلك المنطقة جرفهم التيار وحاول أحدهم الذي كان يجيد السباحة إنقاذ صديقيه إلا أن التيار جرفهم الثلاثة ولقوا مصرعهم غرقًا في المياه.

وفور علم أسرهم وأهالي القرية بذلك قاموا من خلال استدعاء عدد من مراكب الصيد بالبحث عنهم حتى نجح الصيادون والأهالي في انتشالهم وسط حالة من الحزن التي سيطرت على أهالي القرية فور انتشال جثث الأطفال، وتم تحرير محضر بالواقعة، وقررت النيابة سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على جثث الأطفال الثلاثة وسؤال أهليتهم والتصريح بالدفن.