إيبارشية المنيا تطلق معرض القديسة «فيرينا» للملابس المدعومة

أطلقت إيبارشية المنيا برعاية الأنبا مكاريوس، أسقف الإيبارشية، المعرض السنوي للملابس المخفضة، والذي يحمل اسم القديسة "فيرينا"، ويستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

ويهدف معرض الملابس المخفضة تقديم ملابس مدعومة للخدمات الكنسية بإيبارشية المنيا، تخفيفاً عليهم من موجة غلاء الاسعار التي نتجت عن التضخم العالمي.

ويواصل الأنبا مكاريوس، تقديم خدمات مجتمعية مخفضة للخدمات الكنسية بإيبارشية المنيا، من بينها معارض ملابس مخفضة ومعارض للكتب مدعومة، في إطار حرص الكنيسة على أداء دورها المجتمعي.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير في 28 فبراير الماضي، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ويمتد نحو 55 يومًا تنتهي ليلة سبت النور.

وستكون طقوس الصوم مختلفة هذا العام بشكل نسبى، بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا، إذ ستقام غالبية الصلوات وفقًا لإجراءات احترازية، على رأسها حضور أعداد محدودة.

