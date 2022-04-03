الأحد 03 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مدبولى يؤكد استعداد مصر لاستضافة مقر وكالة الدواء الإفريقية

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعداد الحكومة لتقديم كل سبل الدعم والتسهيلات اللازمة لاستضافة مقر وكالة الدواء الإفريقية AMA الجديدة، في ضوء تبعيتها للاتحاد الإفريقي، مشيراً إلى ما تتمتع به المقرات الدولية والإقليمية التي تستضيفها مصر من مزايا وتسهيلات.


جاء ذلك خلال استقبال الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، وفد لجنة التقييم التابعة لمفوضية الاتحاد الإفريقي، برئاسة الدكتور "أجري أمبالي"، وذلك لمناقشة عرض مصر استضافة مقر الوكالة الإفريقية للدواء "AMA".
وحضر اللقاء الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والسفيرة سها جندي، مساعد وزير الخارجية للمنظمات والتجمعات الإفريقية.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالترحيب بوفد اللجنة، مشيرًا إلى الأهمية التي توليها مصر لاستضافة مقر "وكالة الدواء الإفريقية AMA"، والتي تم إقرار الاتفاقية المنشئة لها أثناء فترة ترؤس الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاتحاد الإفريقى، وذلك إيماناً من مصر بأهمية هذه الوكالة كإطار تنظيمي للصناعات الدوائية في القارة، والنهوض بالصحة العامة في إفريقيا.
وفي هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر قامت بتخصيص حي دبلوماسي بالعاصمة الإدارية الجديدة ليكون مقراً للبعثات الدبلوماسية ومحل إقامة العاملين بها، ويمكن أن يستضيف مقر وكالة الدواء الجديدة، لافتاً إلى أن الحكومة بدأت بالفعل بالانتقال التدريجي للعاصمة تمهيداً للانتقال الكامل لها.

ودعا مدبولى وفد الاتحاد الإفريقى إلى القيام بزيارة ميدانية إلى العاصمة الإدارية للاطلاع على الأعمال المنفذة، وزيارة الحي الدبلوماسي هناك.
واستعرض الدكتور مصطفي مدبولي الإمكانات التي تذخر بها مصر في مجال صناعة الدواء، سواء من حيث البنية التحتية والتكنولوجية أو الخبرات الطويلة التي اكتسبتها علي مدار العقود الماضية، لافتاً إلى أن مصر من أكثر دول المنطقة تطوراً فيما يتعلق بمجال صناعة الدواء، وبها أكبر مدينة للدواء، وأقدم مركز للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" في إفريقيا والشرق الأوسط، كما أنها إحدى الدول القلائل التي تصنع لقاحات فيروس كورونا، منوهاً أيضاً إلي نجاح هيئة الدواء المصرية، في الحصول منذ أيام على الاعتماد المتقدم لمنظمة الصحة العالمية في مجال اللقاحات محلية الصنع والمستوردة، مشيراً إلى إمكانية استفادة وكالة الدواء الجديدة من هذه الخبرات والمرافق إذا ما اختيرت مصر مقراً لها.
من جانبه، تقدم الدكتور "أجري أمبالي"، رئيس وفد لجنة التقييم التابعة لمفوضية الاتحاد الإفريقي، بالتهنئة لرئيس الوزراء بمناسبة حلول شهر رمضان، وبالشكر لمصر على كرم الضيافة، لافتاً إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن جولة لزيارة عدة دول إفريقية مرشحة لاستضافة مقر "وكالة الدواء الإفريقية AMA".


وثمن الدكتور "أجري أمبالي" ما تتمتع به مصر من إمكانيات كبيرة في القطاع الطبي، وهو الأمر الذي لمسه بالفعل خلال زيارته الميدانية إلى "مستشفى الشيخ زايد التخصصي"، ومشيداً بالتطور الذي حققته مصر في الارتقاء بالمنظومة الصحية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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