تباين الإصابات اليومية بكورونا فى عدد من الدول العربية

تباينت حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا "كوفيد-19" في عدد من الدول العربية، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ففي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 557 إصابة جديدة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 1471 حالة عقب عدم تسجيل أية وفيات جديدة.. فيما أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 298 إصابة جديدة بإجمالي 892 ألفا و170 حالة، كما استقر إجمالي الوفيات عند 2302 حالة عقب عدم تسجيل أية وفيات جديدة.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 134 إصابة جديدة و3 وفيات، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و320 ألفا و260 حالة، والوفيات إلى 25 ألفا و173 حالة.

وفي الأردن، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 17 حالة وفاة و1731 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 14 ألفا و48 حالة، والإصابات إلى مليون و694 ألفا و216 حالة.