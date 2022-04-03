وزيرة خارجية كندا تبدأ جولة أوروبية لبحث الأزمة الروسية الأوكرانية

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، اليوم الأحد، توجهها في جولة أوروبية تشمل فنلندا وألمانيا وبلجيكا، للتنسيق مع شركاء كندا بشأن الردود على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وذكرت الخارجية الكندية- في بيان- أنه من المقرر أن تلتقي جولي في فنلندا مع نظيرتها الفنلندية بيكا هافيستو، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة سبل تنسيق الجهود بشأن قضايا القطب الشمالي، ودعم أوكرانيا في مواجهة العملية العسكرية الروسية ومكافحة المعلومات المضللة، بينما تحضر في ألمانيا مؤتمر منصة دعم مولدوفا، حيث تتبادل وجهات النظر مع الشركاء حول كيفية دعم مولدوفا ومساعدة اللاجئين الذين أجبروا على مغادرة أوكرانيا.

وأضاف البيان أن وزيرة الخارجية الكندية ستنهي جولتها في بلجيكا، حيث تحضر اجتماعات وزراء خارجية دول مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي "ناتو"، حيث تناقش التنسيق المستمر لتعزيز الأمن الإقليمي في أوروبا الشرقية.

وقالت جولي "الأزمة في أوكرانيا تؤثر علينا جميعا، وعلينا أن نعمل مع المجتمع الدولي للرد على روسيا بالشراكة مع حلفائنا، سنواصل محاسبة النظام الروسي.. ونكرر دعمنا القوي لأوكرانيا وشعبها".