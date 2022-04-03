هشام عطوة: الحسينى عمران خلفًا لـ عبدالحافظ بخيت فى إدارة النشر

كلف الفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الحسيني عمران، لتسيير أعمال إدارة شئون الإدارة العامة للنشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة.



وقال عطوة في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن الحسيني عمران جاء خلفا لـ عبد الحافظ بخيت الذي بلغ سن المعاش الأسبوع الماضي، وبالتالي جاء عمران لتسيير الأعمال بإدارة النشر.



وتولى الحسيني عمران مدير تحرير سلسلة نصوص مسرحية، وشغل منصب رئيس إدارة التصحيح بالإدارة العامة للنشر الثقافي، وتم تكريمه من قبل كموظف مثالي بالهيئة العامة لقصور الثقافة.