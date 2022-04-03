وزير خارجية اليابان يزور نقطة حدودية بين بولندا وأوكرانيا

زار وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، الأحد، الحدود البولندية، تفقد خلالها نقاط عبور حدودية بين وارسو وكييف، حيث يتم استقبال العديد من اللاجئين الأوكرانيين، وذلك في الوقت الذي تسعي فيه طوكيو لتعزيز حجم المساعدات الإنسانية لأوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء /كيودو/ اليابانية أن هاياشي الذي يزور بولندا حاليا بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قام بزيارة نقطة حدودية في منطقة ميديكا جنوب شرقي بولندا، وذلك في إطار التجهيز لاستقبال نازحين أوكرانيين.

والتقى هاياشي، أمس السبت، نظيره الأوكراني دميترو كوليبا في وارسو ونقل عزم اليابان دعم بلاده.

قال وزير الخارجية الياباني في حديث للصحفيين إن الزيارة كانت فرصة جيدة للحكومة اليابانية لدراسة كيفية مساعدة النازحين الأوكرانيين عندما يصلون إلى اليابان.

وتعتزم الحكومة اليابانية إحضار من يرغب إلى اليابان على متن الطائرة التي تقل هاياشي أثناء عودته. وورد أن نحو 20 شخصا حتى الآن أعربوا عن أملهم في الذهاب إلى اليابان.