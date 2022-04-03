الرئيس السيسى يهنئ أمير الكويت بحلول رمضان

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع شقيقه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إن الرئيس توجه إلى شقيقه العاهل الكويتي بالتهنئة؛ بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معرباً عن خالص تمنياته بالتقدم والازدهار لدولة الكويت حكومة وشعباً.

من جانبه، أعرب أمير الكويت عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة للرئيس بمناسبة الشهر الكريم، متمنياً لمصر حكومة وشعباً كل تقدم وازدهار وسلام.