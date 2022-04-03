الأحد 03 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سلوفاكيا: لا يمكننا الاستغناء عن الغاز الروسى وسندفع بالروبل

وزير الاقتصاد السلوفاكي
وزير الاقتصاد السلوفاكي ريتشارد سوليك

أعلن وزير الاقتصاد السلوفاكي ريتشارد سوليك، اليوم الأحد، أن بلاده لا يمكنها الاستغناء عن إمدادات الغاز الروسي في الوقت الراهن؛ مشددا على أنها ستدفع مقابله بالروبل، إن اشترطت موسكو ذلك.


وقال سوليك - في تصريحات أوردتها صحيفة "ذي سلوفاك سبيكتاتور" السلوفاكية - "لا يمكن وقف إمدادات الغاز الروسي، على الرغم من أن ذلك قد يكون خيارًا عمليًا للغاية بالنسبة للبعض.. وإذا كان ضروريًا الدفع بالروبل، فسندفع بالروبل".


وأوضح وزير الاقتصاد السلوفاكي، أن بلاده تعتمد على روسيا لتأمين نحو 85 % من احتياجاتها من الغاز الطبيعي؛ مشيرًا إلى أنه يؤيد فكرة تنويع مصادر الغاز، وإن كان يعتقد أن تنفيذها قد يستغرق سنوات.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن مؤخرا أنه سينبغي على الدول "غير الصديقة" بما في ذلك كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إنشاء حسابات بالروبل لدفع ثمن الغاز الروسي اعتبارا من الأول من أبريل الجاري.

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