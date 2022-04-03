بسبب حقيبة حشيش.. مسلسل «سوتس بالعربي» يتصدر تريند جوجل

تصدر مسلسل “سوتس بالعربي” تريند محرك البحث العالمي جوجل بعد عرض الحلقة الأولى منه مساء أمس خلال السباق الرمضاني لعام 2022، وهناك بعض الأعمال التي اعترض على بعض مشاهدها الجمهور من ضمنها مشهد في مسلسل “سوتس بالعربي”.

انتقادات للمسلسل:

تم انتقاد المسلسل على الرغم انه مقتبس بالكامل من قصة اجنبية ولكن نظراً لاختلاف الثقافات والعادات والتقاليد المصرية تم تغيير بعض المشاهد واستبدالها بأخرى، ولكن هناك مشهد طالته الانتقادات اللاذعة وهو مشهد “شنطة الحشيش”.

مشهد شنطة الحشيش:

عرض خلال الحلقة الأولى من المسلسل أول مواجهة بين أدم منصور والذي يجسد دوره الفنان أحمد داود وبين زين ثابت والذي يجسد دوره الفنان آسر ياسين فبعد أن اضطر آدم للعمل كتاجر مخدرات حتى يتحمل نفقة علاج جدته، حاولت أن تمسك به الشرطة ولكنه هرب منها داخل احد مكاتب المحامين وجلس في مقابلة عمل مع زين ثابت وهو يحمل حقيبة مليئة بالحشيش.

ودارت بين الطرفين مناقشة حامية ليثبت له أدم في النهاية بإنه المحامي الذي يبحث عنه زين، ويحكي له بأنه كان يدخل الامتحانات بدلًا من أصدقائه، وانه يفهم في القانون جيدًا، ويوافق زين وفي المقابل يتعهد له آدم بعدم العمل كتاجر مخدرات مرة أخرى.

استبدال بعض المشاهد وتجاهل اخرى:

تم تغيير بعض المشاهد واستبدالها بأخرى لتتناسب مع ثقافة المجتمع المصري خاصة مع عرض المسلسل في شهر رمضان الكريم، فقد ظهر المحامي زين وهو يفوز في احدى مباريات الشطرنج، إلى أن تطلبه رئيسة المركز "فريدة" التي تجسد دورها الفنانة صبا مبارك

ليساعدها في إنهاء صفقة لم تعجب أحد العملاء، وعن طريق الخداع، يتمكن "زين" من الحصول على امضائه.

وعلى عكس النسخة الاجنبية فإن زين لا يقرب الخمر ولا يلعب القمار ولكنه يستمتع بلعب الشطرنج، وأيضًا متعدد العلاقات النسائية خارج إطار الزواج، مما قد يضع متابعي العملين الأمريكي والمصري في حيرة من سبب اختيار المؤلف الالتزام بالقيم المصرية في نقطة وتجاهلها في نقطة أخرى.