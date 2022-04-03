انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة ليلًا.. «الأرصاد» تحذر المواطنين من تقلبات الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك عن حالة الطقس المتوقعة لمدة 72 ساعة المقبلة.

وقالت الهيئة، إن هناك انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على المناطق الشمالية وثبات لها على المناطق الجنوبية مع يوم طويل من الرياح النشطة، مصحوبة بهبات قوية على المناطق الشمالية.

وأضافت أن الحرارة ستنخفض ليلًا على المناطق الشمالية مثل القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وحتى شمال الصعيد مع نهاية اليوم الأحد، وستكون الأجواء مائلة للبرودة، إلى أنها ستصل لأجواء باردة على بعض المناطق الشمالية خاصة مع الأوقات المتأخرة من الليل.

وأوضحت أنه ستنشط الرياح لأوقات كثيرة من اليوم على مناطق الدلتا والقاهرة الكبرى وحتى خليج السويس وبداية شمال الصعيد ليستمر النشاط حتى أوقات الليل، على أن تبقى الرياح متركزة في نشاطها على محافظات القاهرة الكبرى وبعض مناطق شمال الصعيد وخليج السويس حتى الأوقات المتأخرة من الليل، والتي من دورها كسر حرارة الطقس وتلطيف الأجواء وإعطاء المزيد من الشعور ببرودة الطقس النسبية أثناء نشاطها.

وأشارت الهيئة إلى تأثر شمال البلاد بامتداد أخدود علوي بارد وتراجع للمرتفع الجوي في الطبقات العليا إلى جنوب البلاد لذلك فالأجواء هذه الليلة وحتى صباح غد أجواء تلطيفية رائعة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وربما بعض الأماكن من وسط الصعيد أيضًا والوادي الجديد بينما تبقى الأجواء دافئة على جنوب البلاد.

وهناك تحسن نسبى لدرجات الحرارة بالنسبة لشمال البلاد حتى القاهرة كمان شمال ووسط سيناء وشمال الوادي الجديد وأجواء أفضل من اليوم، بينما تبقى ما بين حارة جدًا إلى شديدة الحرارة على وسط وجنوب البلاد.

ويزيد من الإحساس باعتدال الطقس غدًا الإثنين على شمال البلاد نشاط الرياح الشمالية الشرقية المعتدلة في درجة حرارتها في ساعات ما بعد الظهر أيضًا تنشط على على بعض الأماكن من جنوب البلاد على شكل رياح شرقية.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلين ومهيأين لكافة أعمال الصيد والملاحة، مع استمرار ظهور السحب المدارية العالية على أغلب أنحاء البلاد يصاحبها بعض السحب المتوسطة على شمال البلاد وجميعها تعمل على حجب أشعة الشمس وليس لها تأثير آخر.

لذلك وجب التنويه أنه على الرغم من أن الطقس سيناسب معه ارتداء الملابس الصيفية نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري إلا أنه يجب عدم تخفيف الملابس ليلًا خاصة لمن هم متواجدين خارج المنزل بالإضافة لمن سيقوم بالسحور بالخارج ومراعاة ارتداء جاكيت حتى ولو كان خفيف.