الأحد 03 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الدستور» تنشر التحريات في اتهام عامل ونجليه بقتل مسن في أطفيح

ارشيفية
ارشيفية

حصلت "الدستور" على تحريات الأجهزة الأمنية في اتهام عامل و ونجليه بقتل مسن خلال مشاجرة بسبب لهو الأطفال في أطفيح.

جاء بأقوال رائد شرطة معاون مباحث مركز شرطة أطفيح أنه بإجراء تحرياته السرية النهائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها توصلت إلى حدوث مشادة بين المجني عليه والمتهمين قام على إثرها المتهمين بالتعدي على المجني عليه بالأسلحة والأدوات التي كانت بحوزتهم (حديدة، عصا) بأن قام المتهم الأول بإمساك المجني عليه من عنقه وملابسه وقام المتهم الثالث بالتعدي عليه بالأداة التي كان محرزًا لها عدة ضربات والمتهم الثاني وجه ضربة واحدة استقرت بالرأس بالأداة التي كانت بحوزتة و هي الأداة التي قدمها نجل المجني عليها فأحدثوا الإصابات التي لحقت به فقامو أهليته بنقله إلى مستشفى خاص ببني سويف وعقبها بعدة أيام توفي المجني عليه متأثرًا بإصابته التي لحقت به وأن قصد المتهمين آنذاك التعدي بالضرب على المجني عليه.

كانت قد أحالت النيابة العامة عاملًا ونجليه للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بتهمة قتل مسن خلال مشاجرة بسبب لهو الأطفال في أطفيح.

وجاء في نص قرار الإحالة أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة "أ.ع" - 59 سنة - عامل -  محبوس، و"م.أ"- 24 سنة - عامل -  محبوس، و"م.أ" 28 سنة - عامل - (محبوس) لأنهم ضربوا المجني عليه "ع. م" لخلاف بينهم وما أن ظفروا به تكالبوا عليه وسددوا ضربات له بأدوات - عصا حديدية، بمختلف أنحاء جسده محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته دون أن يقصدوا من ذلك قتلًا ولكن الضرب أفضى إلى موته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهم الثاني أحرز أداة "عصا حديدية" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية والحرفية.

وأوضح قرار الإحالة أن المتهم الثالث أحرز أداة “عصا” مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية والحرفية.

التحريات اتهام عامل نجليه قتل مسن مشاجرة لهو الأطفال أطفيح

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وائل لطفي

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