فى ظل ارتفاع تكاليف التدفئة.. البريطانيون يواجهون أبرد أيام الربيع

تستعد المملكة المتحدة لمزيد من الظروف الجوية الشتوية مع زحف الصقيع بين عشية وضحاها مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة إلى -6 درجة مئوية (21.2 فهرنهايت).

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد توقع خبراء الأرصاد أن تضرب بعض "القمم والانخفاضات'' من أشعة الشمس الربيعية معظم أنحاء بريطانيا خلال الأسبوع المقبل، مع توقع بعض فترات الرياح أيضًا في معظم المناطق، حيث توقع خبير الأرصاد الجوية في مكتب الأرصاد الجوية سيمون بارتريدج، انخفاضات تصل إلى -6 درجة مئوية (21.2 فهرنهايت) في الشمال، وأكدت الصحيفة أن الليلة ستكون باردة للغاية.

ستكون الليلة باردة، مع صقيع واسع النطاق في جميع أنحاء المملكة المتحدة. يمكننا أن نرى عددًا من النقاط بين -4 درجة مئوية (24.8 فهرنهايت) و -6 درجة مئوية (21.2 فهرنهايت).

وتابعت، أنه من الطبيعي أن تبدأ الزهور في الازدهار، ولكن جميع البستانيين تحتاج إلى مراقبة الصقيع الليلة، لأن ذلك سيسبب مشاكل للكثير من النباتات.

وأضافت أن موجات الصقيع تأتي في وقت ارتفعت فيه تكاليف التدفئة والوقود بشكل كبير، ليواجه البريطانييون هذه الموجات الباردة والارتفاع القياسي للأسعار في وقت واحد.

وتم رفع تحذير الطقس الأصفر الذي وضعه خبراء الأرصاد الجوية أمس السبت في الساعة 10 صباحًا، مع ظروف أكثر اعتدالًا من يوم الجمعة.

وأكدت الصحيفة أنه خلال الـ 48 ساعة الماضية، كانت بعض أبرد درجات الحرارة المسجلة في المملكة المتحدة هي بينسون، جنوب أوكسفوردشاير، والتي وصلت عند درجة التجمد -6.4 درجة مئوية (20.48 فهرنهايت)، وسينيبريدج، ويلز، عند -6.3 درجة مئوية (20.66 فهرنهايت) وألتناهارا في ساذرلاند عند -5.6 درجة مئوية ( 21.92F).

وقال مكتب الأرصاد إن بعض الأمطار ستقع على السواحل الشرقية خلال عطلة نهاية الأسبوع ، لكن درجات الحرارة ستكون أقل برودة بشكل عام بسبب الرياح الأخف في جميع أنحاء البلاد.

