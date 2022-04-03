الأحد 03 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فى ظل ارتفاع تكاليف التدفئة.. البريطانيون يواجهون أبرد أيام الربيع

الطقس السئ يلاحق
الطقس السئ يلاحق المملكة المتحدة

تستعد المملكة المتحدة لمزيد من الظروف الجوية الشتوية مع زحف الصقيع بين عشية وضحاها مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة إلى -6 درجة مئوية (21.2 فهرنهايت).

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد توقع  خبراء الأرصاد أن تضرب بعض "القمم والانخفاضات'' من أشعة الشمس الربيعية معظم أنحاء بريطانيا خلال الأسبوع المقبل، مع توقع بعض فترات الرياح أيضًا في معظم المناطق، حيث توقع خبير الأرصاد الجوية في مكتب الأرصاد الجوية سيمون بارتريدج، انخفاضات تصل إلى -6 درجة مئوية (21.2 فهرنهايت) في الشمال، وأكدت الصحيفة أن الليلة ستكون باردة للغاية.

ستكون الليلة باردة، مع صقيع واسع النطاق في جميع أنحاء المملكة المتحدة. يمكننا أن نرى عددًا من النقاط بين -4 درجة مئوية (24.8 فهرنهايت) و -6 درجة مئوية (21.2 فهرنهايت).

وتابعت، أنه من الطبيعي أن تبدأ الزهور في الازدهار، ولكن جميع البستانيين تحتاج إلى مراقبة الصقيع الليلة، لأن ذلك سيسبب مشاكل للكثير من النباتات.

وأضافت أن موجات الصقيع تأتي في وقت ارتفعت فيه تكاليف التدفئة والوقود بشكل كبير، ليواجه البريطانييون هذه الموجات الباردة والارتفاع القياسي للأسعار في وقت واحد.

وتم رفع تحذير الطقس الأصفر الذي وضعه خبراء الأرصاد الجوية أمس السبت في الساعة 10 صباحًا، مع ظروف أكثر اعتدالًا من يوم الجمعة.

وأكدت الصحيفة أنه خلال الـ 48 ساعة الماضية، كانت بعض أبرد درجات الحرارة المسجلة في المملكة المتحدة هي بينسون، جنوب أوكسفوردشاير، والتي وصلت عند درجة التجمد -6.4 درجة مئوية (20.48 فهرنهايت)، وسينيبريدج، ويلز، عند -6.3 درجة مئوية (20.66 فهرنهايت) وألتناهارا في ساذرلاند عند -5.6 درجة مئوية ( 21.92F).

وقال مكتب الأرصاد إن بعض الأمطار ستقع على السواحل الشرقية خلال عطلة نهاية الأسبوع ، لكن درجات الحرارة ستكون أقل برودة بشكل عام بسبب الرياح الأخف في جميع أنحاء البلاد.
 

المملكة المتحدة درجات الحرارة الأرصاد الجوية برودة انخفاض درجات الحرارة خبراء الارصاد تجمد الازدهار

رئيس التحرير

وائل لطفي

الذين أحسنوا «الاختيار»

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON وتوقيت الإعادة

السيسى يوجه بإعداد تقييم دقيق ومتكامل لتجربة زراعة القطن قصير التيلة

تردد قناة dmc دراما الجديد 2022.. الخريطة الكاملة للمسلسلات

موعد آذان صلاة المغرب في أول أيام رمضان 2022 بالقاهرة والمحافظات

«ضربة قاتلة للإخوان».. كيف تفاعل المصريون مع «الاختيار 3»؟

موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

المثقفون والخرافة (2)

القس. رفعت فكرى

صوم القلب.. وصوم المعدة!

جمال-أسعد

ذكريات رمضانية

محمد المعتصم

يجعل كلامنا | حلاوة البدايات .. الحلقات الأولي نموذجا

وجيه أمين عبدالعزيز

فلاسفة السوشيال ميديا.. ومحمد صلاح!

محمد المعتصم

يجعل كلامنا.. المسلسلات بتتعرف من بروموهاتها

حسين دعسة

المدى الجيوسياسي المستقبلي لخطط الجيش الروسي

د.أحمد الخميسى

عبدالحليم حافظ.. حكاية مصرية

صور

أول صلاة تروايح من مسجد الحسين

مسجد الإمام الحسين يستقبل المصلين فى صلاة التراويح

أول صلاة تراويح من مسجد السلطان حسن

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين التصعيد الإسرائيلى داخل الأراضى الفلسطينية

الخارجية الفلسطينية تحمل حكومة «بينت» مسؤولية الانتهاكات والجرائم

مذكرة تفاهم بين الإمارات وإسرائيل في مجال النقل البحري