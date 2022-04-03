الأحد 03 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سامح عبدالعزيز: كل أبطال «يوتيرن» أسماؤهم فى تتر النهاية.. وريهام حجاج ملهاش علاقة بالتترات

بوستر يوتيرن
بوستر يوتيرن

علق المخرج سامح عبدالعزيز، مخرج مسلسل يوتيرن، على الأخبار المتداولة حول الفنانة نور الكاديكي التي اعترضت خلالها على حذف اسمها من تتر المسلسل.

وأوضح عبدالعزيز، في تصريحات صحفية، أن كل ممثلى العمل وكل طاقمه تم وضع أسمائهم في تتر النهاية، وذلك نظرا لمحدودية الوقت بتتر البداية، إذ إنه مُحْكم بوقت الأغنية.

وأكد مخرج "يوتيرن"، في تصريحاته، أن الهجوم على ريهام حجاج من قبل إحدى الممثلات غير مبرر والهجوم على بطلة العمل له جانب كيدي ، لأن العمل له مخرج وقائد هو المسؤول عن كل جوانبه الفنية، ولا علاقة لريهام حجاج من قريب أو بعيد بمثل هذه الأمور.

مسلسل “يوتيرن” تلعب بطولته الفنانة ريهام حجاج، حيث تنافس به خلال الماراثون الرمضاني الجاري، وتدور أحداث العمل
في إطار اجتماعي تشويقي، يغلب عليه طابع الإثارة والتشويق، حول قضية الخيانة الزوجية.

يشارك في بطولة المسلسل كل من توفيق عبدالحميد وعبير صبرى وكريم قاسم وأيمن قيسونى ومحمود حجازى والفنانة القديرة صفاء الطوخى وعبير منير وهلا السعيد وآخرون، للكاتب أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

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