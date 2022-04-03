محافظ القليوبية يتفقد عددًا من المشروعات بمدينتى بنها وكفر شكر لتذليل العقبات

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية لعدد من المشروعات القومية الجاري تنفيذها بمدينتي بنها وكفر شكر لدفع الأعمال وتذليل العقبات والمشكلات، والتأكيد على تسليمها وإدخالها الخدمة حسب الجداول الزمنية المتعاقد عليها، وذلك في إطار خطة المحافظة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

بدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال تنفيذ طريق رابط بين مدينة بنها وطريق بنها دمياط الحر بطول 1.4 كيلو متر، حيث تفقد أعمال الطريق والتي تم الانتهاء منها بنسبة 90% وجارِ إنشاء ممشى للمواطنين ليكون متنفسًا لهم كما سيتم إنشاء طريق خدمة موازي لطريق الكورنيش.

وشدد على سرعة البدء في رصفه والعمل بالتوازي مع استكمال تركيب أعمدة الإنارة بالطريق والكورنيش، مشيرًا إلى أن هذا الطريق سيعد مدخلًا جديدًا لمدينة بنها ورابطًا لها بالطريق الزراعي والإقليمي وطريق بنها دمياط الحر الجاري إنشاؤه.

كما تابع الهجان خلال الجولة المحور المروري الجاري تنفيذه من بنها حتى دمياط بطول 140 كم، والذي يشمل عدد 15 عمل صناعي (15 كوبري)، وذلك لخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر 6 محافظات بالوجه البحري والدلتا.

ووجه المحافظ رؤساء مدينتي بنها وكفر شكر بمتابعة تنفيذ الأعمال وتذليل العقبات والتواجد بشكل مستمر في موقع المشروع.

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد أعمال رصف وتطوير طريق كورنيش كفر شكر بطول 1 كيلو متر، وتشمل أعمال التطوير على توسعة الطريق ليكون عرضه 14 مترا وإنشاء رصيف للمشاة على جانبي الطريق وإنشاء جزيرة وسطى، كما سيتم إنشاء كورنيش على النيل بطول 650 مترا؛ ليكون امتدادًا للكورنيش الحالي وتكملة له، بالإضافة إلى عمل منظومة إنارة حديثة بطول الشارع وتبلغ تكلفة الأعمال بالطريق 6.5 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للمدينة.

من جانبه شدد المحافظ على ضرورة دفع الأعمال والالتزام بالمواصفات القياسية في أعمال الرصف والالتزام بالجدول الزمني والانتهاء من جميع الأعمال خلال ثلاثة أشهر.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال إنشاء محطة مرشحة المنشأة الكبرى بطاقة 45 ألف م3/يوم بتكلفة تصل إلى 220 مليون جنيه، وذلك لخدمة نحو 225 ألف نسمة من أهالي مركز كفر شكر مشددا على أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء من مختلف الأعمال بالمحطة، ودخولها الخدمة فى أقرب وقت، وجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من 90% من إجمالي الأعمال المدنية وأعمال الكهروميكانيكا.

وشدد المحافظ على مسئولي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من الرسومات الهندسية الفنية المطلوبة للبدء في تنفيذها والانتهاء من المشروع بالكامل.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال تبطين وتأهيل ترعة جانبية كفر شكر بطول 14 كيلو مترا، حيث تم الانتهاء من المشروع بنطاق محافظة القليوبية في حدودها مع محافظة الدقهلية، وطالب المحافظ المواطنين بالحفاظ على الترعة وعدم إلقاء القمامة بها.