ضبط 4 أطنان أسماك و111 معدة صيد فى حملة مكبرة بأسوان

استعرض اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان تقرير الهيئة العامة للثروة السمكية بقيادة د. صلاح مصيلحى والمتعلقة بالجهود المبذولة لتنفيذ الإجراءات الخاصة بوقف أنشطة الصيد، بالتنسيق مع هيئة تنمية بحيرة السد العالى وقسم شرطة مسطحات السد العالى، وقوات حرس الحدود حيث بدأ تنفيذ وقف الصيد على 3 قطاعات بالمسطح المائى لبحيرة.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى بشأن تطوير وتنمية البحيرات ومنها بحيرة ناصر التى شهدت تنفيذ قرار وقف أعمال وأنشطة الصيد بداية من 15 مارس المنقضى وحتى 15 مايو المقبل.

كما نجحت شرطة المسطحات خلال الأسبوعين الماضيين فى ضبط 4 طن من الأسماك الطازجة و34 مركب صيد، و11 ماتور، بجانب 25 ألفا و702 متر شباك مخالف، وأيضًا 20 أسطوانة بوتاجاز، ونحو 16 ألف جوبيا و19 ميزان، و13 ماكينة كهرباء، إضافة إلى 8 كسارة ثلج، و2 صاعق كهربائى و3 ماكينة رفع، وبندقية صيد، فضلاً عن تحرير 468 محضرا للمخالفين.

وأكد أشرف عطية أن ما يتم من إجراءات تأمينية سيعود بالخير لجميع شركاء التنمية من المواطنين والصيادين، خاصة أن وقف الصيد ببحيرة ناصر يعتبر هو أحد الإجراءات الخاصة بتحقيق التنمية الشاملة بها وضمن خطة التنمية التى تم وضعها بواسطة هذه الجمعيات وبالتنسيق مع هيئة الثروة السمكية وتحت إشراف المحافظة واللجنة الإشرافية العليا ليساهم كل ذلك فى زيادة الإنتاج السمكى العام القادم.

شدد المحافظ خلال وقف الصيد ببحيرة ناصر ستتم مواجهة أى مخالفات بحزم وردع كامل، حيث إن هناك أكثر من وسيلة لتنفيذ أعمال التأمين وضبط أى مخالفات مستخدمين فى ذلك سيف القانون للضرب بيد من حديد على كل مخالف أو أى عمل غير قانونى وغير شرعى.

وأوضح محافظ أسوان بأنه فى إطار المبادرة الرئاسية "بر أمان"، بالتعاون مع وزارة التضامن بقيادة الدكتورة نيفين القباج تم مد يد الرعاية الاجتماعية إلى نحو 22 ألف صياد، لافتًا إلى أن هناك تنسيقا كاملا بين المحافظة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بقيادة السيد القصير والهيئة العامة للثروة السمكية والجهات الأخرى المعاونة لتطوير آليات العمل ومنها تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة 3 مفرخات سمكية بصحارى وجرف حسين وتوشكى من أجل زيادة إنتاج الزريعة بما يحقق العائد الاقتصادي المرجو، وهو زيادة الإنتاج بالبحيرة للمعدلات المستهدفة.