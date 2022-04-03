تعرف على جهود وزارة الداخلية خلال شهر (فيديو)

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوضح جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، من خلال شن حملات أمنية كلٌ في مجال تخصصه تنسيقًا وقطاع الأمن المركزي، لضبط واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، وأسفرت جهودها خلال شهر عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

أسفرت جهود الأجهزة الأمنية في استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة: عن مصرع 4 من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، وضبط 1897 عنصرًا إجراميًا شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن أسيوط – الجيزة – الغربية – الدقهلية – الإسكندرية – بنى سويف- القليوبية – الشرقية – السويس- المنيا – بورسعيد –كفر الشيخ- دمياط – الأقصر- سوهاج – قنا – المنوفية – الإسماعيلية – البحر الأحمر – الفيوم – مطروح – البحيرة – جنوب سيناء - أسوان.

كما بلغت إجمالي المضبوطات 1042 قطعة سلاح ناري أبرزها: 147 بندقية آلية – 45 مسدسا- 130 بندقية خرطوش– 719 فردا محليا، وكذا كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد والأقراص المخدرة المتنوعة، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق اتهامهم في العديد من القضايا منها سلاح – قتل – مخدرات – سرقة.

وفي مجال الأمن العام، تم استهداف البؤر الإجرامية بنطاق بحيرة المنزلة بمحافظات الدقهلية - دمياط- بورسعيد، وكذا منطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، ضُبط خلالها 231 متهمًا، وبحوزتهم 135 قطعة سلاح ناري - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 162 قطعة سلاح أبيض.

كما تم ضبط 146 قضية مواد مخدرة، وتنفيذ 13885 حكمًا قضائيًا متنوع، ضبط 1371 قضية متنوعة، ضبط عدد 5 تشكيلات عصابية، ضمت عدد 15 متهمًا، ارتكبوا عدد 5 حوادث، إضافة إلى فحص 7995 عنصرًا إجراميًا.

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وضبط حائزي الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية.