التأديبية تعاقب وكيل وزارة استعمل ألفاظًا خارجة فى العمل

قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بتأديب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة المنيا ومسئولين آخرين بعد ثبوت سوء سلوك المتهم الأول واعتياده استعمال الألفاظ الخارجة فى مواجهة زميلاته الموظفات، ومرءوسيه من الرجال، بالإضافة إلى استيلائه على أموال جهة عمله بالمخالفة للقانون.



وأكدت المحكمة، عبر أسباب حكمها في الدعوى رقم 98 لسنة 63 قضائية عليا، أن مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنيا خرج عن مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يحافظ على كرامة وظيفته، وظهر بمظهر غير لائق، ولم يراعِ آداب اللياقة مع مرءوسيه، وخالف القواعد والأحكام المقررة ولم يحافظ على أموال جهة عمله.

وجاء في الأوراق أنه تقاضى مبالغ مالية في صورة حافز إدارة الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجي لمحافظة المنيا لمدة عام رغم عدم استحقاقه، وأدرج اسمه واسم كل من مدير إدارة الجمعيات بالمديرية والموظف بذات الإدارة بكشف حافز التعاون الإنتاجي المقرر عن ذات الفترة رغم عدم استحقاقهم مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية إليهم دون وجه حق.

كما وجه المتهم الإهانة إلى (إ. ع. ع)، مديرة إدارة الأسرة والطفولة بالمديرية، وتلفظ قِبلها بعبارات غير لائقة وسبها بألفاظ خارجة، وبسؤالها أفادت بأنه في اليوم المقرر لاختيار الأم المثالية دخلت مكتب وكيل الوزارة لعرض فاكس عليه نادى على مديرة مكتبه وطردها بصورة غير لائقة، ولم يكتف بذلك فقامت الموظفة بطلب إجازة ثلاثة أشهر منعًا للمشاكل معه ففوجئت به يتحرش بها لفظيًا، وبسؤال أحد الموظفين أفاد بأنه حصل أمامه أثناء وجود (إ. ع. ع) بمكتب المحال حاول يتقرب منها وقال لها: “انت مين مزعلك بطريقة غير لائقة ثم سبها بعدما غادرت المكتب”.