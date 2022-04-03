الأحد 03 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

نور اللبنانية مريضة فوبيا فى مسلسل «راجعين يا هوى» أمام خالد النبوى

مسلسل راجعين يا هوا
مسلسل راجعين يا هوا

في ظهورها الأول بمسلسل "راجعين يا هوى"، اصطدمت النجمة نور اللبنانية بالنجم خالد النبوي (الذي يلعب دور بليغ) في صراع على الأماكن بطائرة في طريق عودتها إلى القاهرة، واستمر تعارفهما الخشن عندما يحاول بليغ التعرف عليها فتصدمه أنها تعاني من فوبيا ركوب الطائرات، رغم كونها طبيبة نفسية، ثم تتركه وتستغرق في النوم، ليلاحظ أنها أيضًا تعاني من الشخير أثناء النوم.

ومن خلال شخصية ماجي، جذبت نور اللبنانية انتباه المشاهدين منذ الدقائق الأولى بالبساطة والتلقائية التي استطاعت من خلالهما أن ترسم البسمة.

وقالت نور، في بيان صحفي سابق لها، إنها تعتبر نفسها محظوظة بتقديم عمل درامي يحمل بصمة "الكاتب العظيم أسامة أنور عكاشة، كونه يشكل تاريخًا وعلامة في الدراما، وفرصة لإعادة الاحتفاء بالأسرة المصرية التي اعتدناها من خلال أعماله"، رغم أن الكاتب محمد سليمان عبدالمالك هو من تولى كتابة السيناريو والحوار. 

وأضافتك: «أجد من واجبي أن أشكره على طريقته في الكتابة، ليس في تقديم شخصية ماجي التي أجسدها في العمل فحسب، بل كل الشخصيات، حيث وضع الكوميديا الخفيفة بين السطور لتجعل المشاهد يبتسم دون افتعال، وبكتابة متأنية وجميلة».

وعن العمل مع المخرج محمد سلامة قالت نور: هذه ثاني تجاربي مع المخرج محمد سلامة، وأرى أنه طوّر من أدواته بين أول أعمالنا قبل بضع سنوات، وعمله اليوم في "راجعين يا هوى" فضلاً عن كوني مطمئنة للعمل مع مخرج أعرفه وأرتاح للتمثيل أمام كاميرته. 

أما عن تعاونها مع نجم بحجم خالد النبوي فقد وصفت خالد النبوي بالممثل الموهوب والقدير، مضيفة: "أنه فاجأني بكيفية تقديمه للشخصية، فعندما قرأت دور بليغ بنيت تصورًا لكيفية تقديمها، لكنني وجدته يقدمها من بُعد آخر، إذ استعد للدور بطريقة مميزة". 

وعن شخصية الدكتورة "ماغي" التي تقدمها في العمل، فتقول: "ماغي طبيبة نفسية تعاني شبه عقدة من الرجال، بحكم مرورها بتجربة سيئة مع رجل، لكن هذه الطبيبة في الواقع تحتاج إلى طبيب لمتابعة حالتها، والمواقف التي تحدث بينها وبين بليغ وعائلته، هي شخصية عصبية تمر بمفارقات طريفة، وهي المرة الأولى التي أقدم فيها دورًا ساخرًا بهذا الشكل". 

"راجعين يا هوى" قصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وقام بالمعالجة الدرامية محمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج محمد سلامة، ويشارك في بطولته أيضًا أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير وهنا شيحة، ومن إنتاج شركة أروما ستوديوز.

وتدور أحداث المسلسل حول بليغ أبوالهنا (خالد النبوي) الذي يعود إلى مصر لاستعادة حقه في الميراث، بعدما خسر تجارته في أوروبا، ولكنه يجد نفسه أمام مهمة أخرى، وهي لم شمل عائلته بعد وفاة شقيقيه في حادث، والفصل في الحرب الدائرة بين زوجتي وأبناء الشقيقين.

يُعرض مسلسل "راجعين يا هوى" حاليًا على قنوات “cbc” و"cbc drama" و"dmc" و"dmc drama"، وكذلك على منصة “Watch It”.

راجعين يا هوى مسلسل راجعين يا هوى نور اللبنانية راجعين يا هوى الفنانة نور اللبنانية مسلسلات رمضان 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

الذين أحسنوا «الاختيار»

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON وتوقيت الإعادة

السيسى يوجه بإعداد تقييم دقيق ومتكامل لتجربة زراعة القطن قصير التيلة

تردد قناة dmc دراما الجديد 2022.. الخريطة الكاملة للمسلسلات

«ضربة قاتلة للإخوان».. كيف تفاعل المصريون مع «الاختيار 3»؟

موعد آذان صلاة المغرب في أول أيام رمضان 2022 بالقاهرة والمحافظات

هل كشف الأطباء على النساء فى نهار رمضان يفسد الصيام؟.. «الإفتاء» تجيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

فلاسفة السوشيال ميديا.. ومحمد صلاح!

محمد المعتصم

يجعل كلامنا.. المسلسلات بتتعرف من بروموهاتها

حسين دعسة

المدى الجيوسياسي المستقبلي لخطط الجيش الروسي

د.أحمد الخميسى

عبدالحليم حافظ.. حكاية مصرية

ماجد حبته

فكّة رمضان!

مؤمن المحمدي

أهداف الأهلى المئوية 2

علي سعدة

إرادة شعب

د.كريمة الحفناوى

رُبَّ حرب كاشفة

صور

أول صلاة تروايح من مسجد الحسين

مسجد الإمام الحسين يستقبل المصلين فى صلاة التراويح

أول صلاة تراويح من مسجد السلطان حسن

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تحمل حكومة «بينت» مسؤولية الانتهاكات والجرائم

مذكرة تفاهم بين الإمارات وإسرائيل في مجال النقل البحري

قوات الاحتلال تمنع المزارعين من الذهاب لأراضيهم بالخليل