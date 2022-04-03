نور اللبنانية مريضة فوبيا فى مسلسل «راجعين يا هوى» أمام خالد النبوى

في ظهورها الأول بمسلسل "راجعين يا هوى"، اصطدمت النجمة نور اللبنانية بالنجم خالد النبوي (الذي يلعب دور بليغ) في صراع على الأماكن بطائرة في طريق عودتها إلى القاهرة، واستمر تعارفهما الخشن عندما يحاول بليغ التعرف عليها فتصدمه أنها تعاني من فوبيا ركوب الطائرات، رغم كونها طبيبة نفسية، ثم تتركه وتستغرق في النوم، ليلاحظ أنها أيضًا تعاني من الشخير أثناء النوم.

ومن خلال شخصية ماجي، جذبت نور اللبنانية انتباه المشاهدين منذ الدقائق الأولى بالبساطة والتلقائية التي استطاعت من خلالهما أن ترسم البسمة.

وقالت نور، في بيان صحفي سابق لها، إنها تعتبر نفسها محظوظة بتقديم عمل درامي يحمل بصمة "الكاتب العظيم أسامة أنور عكاشة، كونه يشكل تاريخًا وعلامة في الدراما، وفرصة لإعادة الاحتفاء بالأسرة المصرية التي اعتدناها من خلال أعماله"، رغم أن الكاتب محمد سليمان عبدالمالك هو من تولى كتابة السيناريو والحوار.

وأضافتك: «أجد من واجبي أن أشكره على طريقته في الكتابة، ليس في تقديم شخصية ماجي التي أجسدها في العمل فحسب، بل كل الشخصيات، حيث وضع الكوميديا الخفيفة بين السطور لتجعل المشاهد يبتسم دون افتعال، وبكتابة متأنية وجميلة».

وعن العمل مع المخرج محمد سلامة قالت نور: هذه ثاني تجاربي مع المخرج محمد سلامة، وأرى أنه طوّر من أدواته بين أول أعمالنا قبل بضع سنوات، وعمله اليوم في "راجعين يا هوى" فضلاً عن كوني مطمئنة للعمل مع مخرج أعرفه وأرتاح للتمثيل أمام كاميرته.

أما عن تعاونها مع نجم بحجم خالد النبوي فقد وصفت خالد النبوي بالممثل الموهوب والقدير، مضيفة: "أنه فاجأني بكيفية تقديمه للشخصية، فعندما قرأت دور بليغ بنيت تصورًا لكيفية تقديمها، لكنني وجدته يقدمها من بُعد آخر، إذ استعد للدور بطريقة مميزة".

وعن شخصية الدكتورة "ماغي" التي تقدمها في العمل، فتقول: "ماغي طبيبة نفسية تعاني شبه عقدة من الرجال، بحكم مرورها بتجربة سيئة مع رجل، لكن هذه الطبيبة في الواقع تحتاج إلى طبيب لمتابعة حالتها، والمواقف التي تحدث بينها وبين بليغ وعائلته، هي شخصية عصبية تمر بمفارقات طريفة، وهي المرة الأولى التي أقدم فيها دورًا ساخرًا بهذا الشكل".

"راجعين يا هوى" قصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وقام بالمعالجة الدرامية محمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج محمد سلامة، ويشارك في بطولته أيضًا أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير وهنا شيحة، ومن إنتاج شركة أروما ستوديوز.

وتدور أحداث المسلسل حول بليغ أبوالهنا (خالد النبوي) الذي يعود إلى مصر لاستعادة حقه في الميراث، بعدما خسر تجارته في أوروبا، ولكنه يجد نفسه أمام مهمة أخرى، وهي لم شمل عائلته بعد وفاة شقيقيه في حادث، والفصل في الحرب الدائرة بين زوجتي وأبناء الشقيقين.

يُعرض مسلسل "راجعين يا هوى" حاليًا على قنوات “cbc” و"cbc drama" و"dmc" و"dmc drama"، وكذلك على منصة “Watch It”.