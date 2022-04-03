الأحد 03 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خبير دولي: مصر لديها فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات الخضراء بالطاقة الشمسية

محطة بنبان للطاقة
محطة بنبان للطاقة الشمسية

قال الخبير الدولى جيفرى ساكس، رئيس مركز التنمية المستدامة بجامعة كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية، إن مصر لديها فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات الخضراء فى مجال الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن افتتاح أكبر محطة للطاقة الشمسية في بنبان بأسوان واحدة من المشروعات الواعدة بالقارة الإفريقية، حيث يسجل في الوقت الحالي أعلى معدلات استغلال الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضاف الخبير الدولى، خلال كلمته بجلسة نقاشية نظمها معهد التخطيط القومى بحضور وزيرتي التخطيط والبيئة، أن هناك الكثير من الشمس الساطعة فى هذا البلد ويمكن استغلالها بالشكل الأمثل فى توفير احتياجتها من الطاقة المتجددة وتصديرها للخارج.

وأشار إلى أن المشكلة الكبرى التى تواجه الاستثمار فى الطاقة المتجددة أنك تدفع كل شئ مقدمًا، وتقوم بالتكلفة الرأسمالية والتى تتخطى عادة تكلفة عدم الاعتماد عليها، وبالتالى التغيير الذى نحتاجه عالميًا هو تشجيع التحول إلى الاستثمار الأخضر، مشددًا على أهمية التحول بشكل كبير نحو تمويل المشروعات الخضراء فى ظل ما يعانيه النظام البيئي للعالم كله من الانهيار.

يشار إلى أن مصر قد اختيرت رسميا لاستضافة قمة الأمم المتحدة للمناخ COP27 والتي ستعقد في شرم الشيخ في نوفمبر 2022، وأعلن القرار خلال قمة المناخ COP26 في جلاسجو، التي اختتمت أعمالها أمس. وكان الإعلان بمثابة تأكيد رسمي لما سبق الإشارة إليه، إذ أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر الماضى أن مصر ستقدم عرضا لاستضافة قمة COP27، وجرى اختيار مصر كمرشح وحيد في أكتوبر.

وكان سامح شكرى وزير الخارجية، قد التقى أمس السبت جيفرى ساكس رئيس شبكة حلول التنمية المستدامة بالأمم المتحدة ومركز التنمية المستدامة بجامعة كولومبيا الأمريكية.    

مصر قمة المناخ استثمارات الطاقة الشمسية خبير دولى

رئيس التحرير

وائل لطفي

الذين أحسنوا «الاختيار»

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