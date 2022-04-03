تشريح جثة شاب توفي إثر انقلاب سيارة بالشرقية

أمرت النيابة العامة في الشرقية، اليوم الأحد، بتشريح جثة شاب توفي إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الإقليمي، وإعداد تقرير حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث بالطريق الإقليمى بلبيس- العاشر، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبيَّن انقلاب سيارة ملاكي نتيجة اختلال عجلة القيادة.

وأسفر الحادث عن وفاة "أحمد. ع " 40 عامًا مقيم القاهرة، وإصابة كل من "أحمد. ج" 35 عامًا و"أحمد ص م" 31 عامًا و"صلاح . س" 60 عامًا مقيمين الفيوم مصابين بجروح وكدمات واشتباه نزيف بالمخ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.