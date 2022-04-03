حبس عاطل متورط بسرقة شركة فى النزهة

أمرت نيابة النزهة الجزئية، اليوم الأحد، بحبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة شركة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة النزهة بلاغًا من صاحب شركة ملابس، كائنة بدائرة القسم، باكتشافه كسر باب السيكوريت الخاص بالشركة ملكه، وسرقة مبلغ مالي وهاتف محمول.

وبالانتقال وإجراء المعاينة تبيّن وجود كسر بباب الشركة وسلامة جميع منافذ الشركة محل البلاغ، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، له معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، كما اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في السرقة من داخل المحال التجارية بأسلوب "كسر الباب".

وأقر بارتكابه 4 حوادث سرقة من داخل المحال التجارية بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عملائه "سيئي النية" (ثلاثة أشخاص) وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.