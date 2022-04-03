الأنبا بافلي ينظم لقاء روحي لخدمة «الابن الشاطر» بالإسكندرية

قال القمص موسي إبراهيم متحدث الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الرسمي إن الأنبا باڤلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه بالإسكندرية والمشرف على خدمة "الابن الشاطر" لعلاج الإدمان بالإسكندرية، قد صلى القداس الإلهي، ببيت سانتا ماريا في كينج مريوط، بمشاركة القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، وعدد من الآباء الكهنة القائمين على خدمة علاج الإدمان هناك، وأكثر من 500 شخص ممن تقدم لهم الكنيسة خدمة العلاج من الإدمان عن طريق "الابن الشاطر" من خلال 6 مراكز للتأهيل السلوكي والتعافي.

أضاف متحدث الكنيسة الأرثوذكسية، في بيان صدر اليوم الأحد، عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الإعلامي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه وبعد القداس أقيم لقاء روحي ترفيهي للمخدومين، اختُتِم بكلمات روحية للأنبا باڤلي والقمص أبرآم إميل، وقام على تنظيم اليوم فريق من الخدام والخادمات بخدمة الأنبا أبرآم بكنيسة السيدة العذراء والقديس يوحنا الحبيب بجناكليس.