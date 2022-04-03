الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تودع كاهنا من إيبارشية شبين القناطر

قال القمص موسي إبراهيم متحدث الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الرسمي، إنه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ودعت اليوم، الأب المبارك القمص صموئيل عبد المسيح كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بالخصوص، إيبارشية شبين القناطر، عن عمر قارب ٨١ سنة وبعد خدمة كهنوتية تجاوزت ٢٩ سنة.

أضاف متحدث الكنيسة الأرثوذكسية، عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الإعلامي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الأب المتنيح ولد في ٥ يوليو ١٩٤١ وسيم كاهنًا يوم ٢٨ فبراير ١٩٩٣ ، وأقيمت صلاة تجنيزه بكنيسته بحضور مجمع كهنة إيبارشية شبين القناطر.

من جانبه قدم قداسة البابا تواضروس الثاني خالص العزاء لنيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوي لإيبارشية شبين القناطر، ومجمع الآباء كهنة الإيبارشية، في نياحة الأب الفاضل القمص صموئيل عبد المسيح، ملتمسا عزاءًا سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.