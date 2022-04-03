الأحد 03 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوات المسلحة تنظم مهرجانًا احتفالًا بـ«يوم الشهيد»

القوات المسلحة
القوات المسلحة

نظمت إدارة نوادى وفنادق القوات المسلحة مهرجان "يوم الشهيد"، بحديقة الدراجات، بمشاركة عدد من أبناء الوطن ذوى الهمم "قادرون باختلاف"، وعدد من الأطفال الأيتام، وعدد من أسر الشهداء، وذلك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة، وعدد من ممثلى الهيئات والمؤسسات العاملة فى مجال ذوى الهمم والأيتام.

جاء ذلك استمراراً لاحتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد، وتزامناً مع ذكرى مناسبة يوم اليتيم، وفى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على مشاركة أبناء المجتمع المصرى بمختلف المناسبات.

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القوات المسلحة تنظم مهرجانا احتفالا بـ«يوم الشهيد»

وألقى مدير إدارة نوادى وفنادق ضباط القوات المسلحة كلمة نقل خلالها تحيات الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة- للحضور، وهنأهم بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، كما قدم الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على دعمها الدائم لإدارة نوادى وفنادق ضباط القوات المسلحة بما يمكنها من تنفيذ كافة المهام التى توكل إليها بكفاءة واقتدار.

وتضمنت الاحتفالية تقديم الموسيقات العسكرية عددا من العروض والمقطوعات الموسيقية الوطنية والتراثية، كذلك تنفيذ فقرة فنية بواسطة عدد من أبناء الشهداء والأطفال ذوى الهمم والأيتام، كما شاركت عناصر الفروسية بتقديم فقرة لركوب الخيل.

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القوات المسلحة تنظم مهرجانا احتفالا بـ«يوم الشهيد»

كما تم تكريم عدد من المشاركين، وعدد من أسر الشهداء تقديراً لما قدمه أبناؤهم من بطولات وتضحيات لحماية الوطن وصون مقدساته.

وعبّر الحضور والأطفال عن سعادتهم بتلك الاحتفالية التى ساهمت فى تقديم الدعم المعنوى، كما قدموا الشكر للقوات المسلحة لتنظيم تلك الاحتفالية، فضلاً عن مشاركتها لهم كافة  المناسبات والفعاليات.

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القوات المسلحة تنظم مهرجانا احتفالا بـ«يوم الشهيد»
May be an image of 6 people and people standing
القوات المسلحة تنظم مهرجانا احتفالا بـ«يوم الشهيد»
May be an image of 8 people and people standing
القوات المسلحة تنظم مهرجانا احتفالا بـ«يوم الشهيد»

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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