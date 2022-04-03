الأحد 03 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

الرئاسة الروسية: فرض عقوبات على بوتين أمر غير عقلاني

جريدة الدستور

قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، إنه لم يكن أحد يتصور قبل بضع سنوات أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أن هذا الأمر غير عقلاني.

وقال بيسكوف -في مقابلة مع قناة "روسيا 1" اليوم الأحد، ردًا على سؤال حول ما إذا كان قد توقع حدوث مثل هذا الموقف بين روسيا والاتحاد الأوروبي قبل بضع سنوات-: "لا، لم أتصور ذلك، لا أحد يستطيع أن يتخيل موقفا تُفرض فيه عقوبات على رؤساء الدول، فهذا لا يحدث عادة"، لافتا إلى أنه اتضح أن الغرب مستعد للإقدام على أي جنون.

وأضاف بيسكوف أن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا تعجل بتآكل الثقة في الاحتياطي العالمي من الدولار واليورو، موضحًا أن سياسة العقوبات الغربية تسارع من وتيرة عملية تآكل الاحتياطي النقدي العالمي في ظل زيادة عدد الدول، التي تدرس خيارات تسوية المبادلات بالعملات المحلية.

موسكو الرئاسة الروسية بوتين روسيا

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