الأحد 03 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس المجلس الأوروبي: فرض مزيد من العقوبات على روسيا

القصف الروسي علي
القصف الروسي علي أوكرانيا

توعد رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، اليوم الأحد، بفرض مزيد من العقوبات على روسيا، متهمًا إياها بارتكاب فظاعات في محيط العاصمة الأوكرانية كييف.

 وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أعرب ميشال عن صدمته "من الصور المؤرقة للفظاعات التي ارتكبها الجيش الروسي في منطقة كييف المحررة"، مشيرًا إلى مدينة بوتشا التي قالت الحكومة الأوكرانية إن القوات الروسية ارتكبت مجزرة فيها. 

 وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يساعد أوكرانيا ومنظمات المجتمع المدني في جمع الأدلة اللازمة لملاحقة روسيا في المحاكم الدولية.

وتابع "المزيد من العقوبات والدعم من الاتحاد الأوروبي في الطريق".

وتتواصل العملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية لليوم 39، منذ بدايتها في 24 فبراير الماضي

واكتسب الصراع الروسي الأوكراني منعطفًا جديدًا فارقًا، في 21 فبراير، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي "دونيتسك" و"لوجانسك" جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، في خطوةٍ تصعيديةٍ لقت غضبًا كبيرًا من كييف وحلفائها الغربيين.

وفي أعقاب ذلك، بدأت القوات الروسية، فجر يوم الخميس 24 فبراير، في شن عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، ما فتح الباب أمام احتمالية اندلاع حرب عالمية "ثالثة"، ستكون الأولى في القرن الحادي والعشرين.

وقال الاتحاد الأوروبي إن العالم يعيش "أجواءً أكثر سوادًا" منذ الحرب العالمية الثانية، فيما فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزمة عقوبات ضد روسيا، وصفتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأنها "الأقسى على الإطلاق".

ومع ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو" يصران حتى الآن على عدم الانخراط في أي عملية عسكرية في أوكرانيا، كما ترفض دول الاتحاد فرض منطقة حظر طيران جوي في أوكرانيا، عكس رغبة كييف، التي طالبت دول أوروبية بالإقدام على تلك الخطوة، التي قالت عنها الإدارة الأمريكية إنها ستتسبب في اندلاع "حرب عالمية ثالثة".

الاتحاد العسكري الحكومة روسيا أوكرانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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