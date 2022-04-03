«تموين المنوفية» : تحرير 127 محضرا في حملة مكبرة على الأسواق والمحال

تموين المنوفية : تحرير ( 127) محضر تموينى وضبط ( 5) طن أذرة وأرز مجهولة المصدر و تشميع محل مبيدات زراعية لحيازتة (600 )حبة غلة سامة

تكثيف الحملات التموينية والرقابية بمختلف مراكز ومدن وقرى المنوفية، وذلك خلال شهر رمضان المبارك؛ لإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة مدى توافر كافة السلع الغذائية والأساسية أمام المواطنين ، تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة جهودها في شن حملاتها المكبرة بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية حفاظاً على حقوق المواطنين.

وأوضح المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، أنه تم اليوم الأحد، تحرير 127 محضرًا تموينيًا متنوعًا، ما بين 55 محضر مخالفات مخابز، و72 محضر أسواق، مشيرا إلى أن من أبرز القضايا التي تم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية فورا تجاهها، تشميع محل مبيدات زراعية بناحية بندر منوف لحيازته 600 حبة غلة سامة وممارس النشاط بدون ترخيص، وتحرير المحضر رقم 2648 جنح مركز منوف ضد المسئول عن المحل، وكذا تحرير محضر برقم 7183جنح مركز قويسنا ضد صاحب محل مبيدات زراعية بناحية بندر قويسنا لحيازته مبيدات محظور تداولها.

كما تم تحرير المحضر رقم 4975 جنح مركز تلا ضد المسئول عن مصنع لإنتاج السناكس بناحية زنارة لحيازتة 3 طن ذرة مجهولة المصدر، ومحضر رقم 2977 جنح تلا ضد صاحب محل بيع حبوب وأعلاف بناحية قرية كفر العرب منوف لحيازته 2 طن أرز مجهول المصدر.