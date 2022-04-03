الأحد 03 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تموين المنوفية : تحرير ( 127) محضر تموينى وضبط ( 5) طن أذرة وأرز مجهولة المصدر و تشميع محل مبيدات زراعية لحيازتة (600 )حبة غلة سامة

«تموين المنوفية» : تحرير 127 محضرا في حملة مكبرة على الأسواق والمحال

حملة
حملة

تكثيف الحملات التموينية والرقابية بمختلف مراكز ومدن وقرى المنوفية، وذلك خلال شهر رمضان المبارك؛ لإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة مدى توافر كافة السلع الغذائية والأساسية أمام المواطنين ، تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة جهودها في شن حملاتها المكبرة بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية حفاظاً على حقوق المواطنين.
وأوضح المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، أنه تم اليوم الأحد، تحرير 127 محضرًا تموينيًا متنوعًا، ما بين 55 محضر مخالفات مخابز، و72 محضر أسواق، مشيرا إلى أن من أبرز  القضايا التي تم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية فورا تجاهها، تشميع محل مبيدات زراعية بناحية بندر منوف لحيازته 600  حبة غلة سامة وممارس النشاط بدون ترخيص، وتحرير المحضر رقم 2648 جنح مركز منوف ضد المسئول عن المحل، وكذا تحرير محضر برقم 7183جنح مركز قويسنا ضد صاحب محل مبيدات زراعية بناحية بندر  قويسنا لحيازته مبيدات محظور تداولها.

كما تم تحرير المحضر رقم 4975 جنح مركز تلا ضد المسئول عن مصنع لإنتاج السناكس بناحية زنارة  لحيازتة 3  طن ذرة مجهولة المصدر، ومحضر رقم 2977 جنح تلا ضد صاحب محل بيع حبوب وأعلاف بناحية قرية كفر العرب منوف لحيازته 2  طن أرز مجهول المصدر.

محافظة المنوفية وزارة التموين شهر رمضان اليوم الداخلية رمضان

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