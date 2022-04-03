الأحد 03 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تسليم درع محافظة شمال سيناء للفائزة بالمركز الأول عربيًا في التحدث بالفصحى

محافظة شمال سيناء
محافظة شمال سيناء

أهدى محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، درع المحافظة للطالبة أماني أبوالعلا توفيق (الطالبة في مدرسة أسماء بنت أبي بكر الثانوية بنات بالعريش) والفائزة بالمركز الأول على مستوى الوطن العربي في مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى ولقاء الشعر والخطابة وتعميق دراسة النحو، بالإضافة إلى مكافأة مالية.

وأكد شوشة - خلال لقائه بالطالبة الفائزة اليوم الأحد - أهمية اللغة العربية لارتباطها الوثيق بالدين الإسلامي والقرآن الكريم، خاصة وأنها تعطي للدول العربية هوية خاصة، وتبرز مكانتها بين الشعوب، موجهًا بضرورة مشاركة مدارس المحافظة في مختلف المسابقات على مستوى الجمهورية، خاصة وأن المحافظة تحصد دومًا مراكز متقدمة في المسابقات التي تشترك فيها.

من جانبها، أعربت الطالبة عن شكرها للمحافظ على رعايته ودعمه لها، مشيرة إلى حصولها على المركز الأول على مستوى الوطن العربي في التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة للمرحلة الثانوية بمشاركة 11 دولة عربية في التصفيات التي عقدت الأسبوع الماضي في جامعة الدول العربية بالقاهرة.

العريش محافظة شمال سيناء شمال سيناء

رئيس التحرير

وائل لطفي

الذين أحسنوا «الاختيار»

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON وتوقيت الإعادة

«ضربة قاتلة للإخوان».. كيف تفاعل المصريون مع «الاختيار 3»؟

تردد قناة dmc دراما الجديد 2022.. الخريطة الكاملة للمسلسلات

حقيقة إطلاق تطبيقات إلكترونية على الهاتف لمنح المواطنين قروضًا مالية

موعد آذان صلاة المغرب في أول أيام رمضان 2022 بالقاهرة والمحافظات

«الوزراء»: مد تعاقدات المشروعات الجارية وإلغاء غرامات التأخير شهرين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

فلاسفة السوشيال ميديا.. ومحمد صلاح!

محمد المعتصم

يجعل كلامنا.. المسلسلات بتتعرف من بروموهاتها

حسين دعسة

المدى الجيوسياسي المستقبلي لخطط الجيش الروسي

د.أحمد الخميسى

عبدالحليم حافظ.. حكاية مصرية

ماجد حبته

فكّة رمضان!

مؤمن المحمدي

أهداف الأهلى المئوية 2

علي سعدة

إرادة شعب

د.كريمة الحفناوى

رُبَّ حرب كاشفة

صور

أول صلاة تروايح من مسجد الحسين

مسجد الإمام الحسين يستقبل المصلين فى صلاة التراويح

أول صلاة تراويح من مسجد السلطان حسن

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تحمل حكومة «بينت» مسؤولية الانتهاكات والجرائم

مذكرة تفاهم بين الإمارات وإسرائيل في مجال النقل البحري

قوات الاحتلال تمنع المزارعين من الذهاب لأراضيهم بالخليل