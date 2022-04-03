تسليم درع محافظة شمال سيناء للفائزة بالمركز الأول عربيًا في التحدث بالفصحى

أهدى محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، درع المحافظة للطالبة أماني أبوالعلا توفيق (الطالبة في مدرسة أسماء بنت أبي بكر الثانوية بنات بالعريش) والفائزة بالمركز الأول على مستوى الوطن العربي في مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى ولقاء الشعر والخطابة وتعميق دراسة النحو، بالإضافة إلى مكافأة مالية.

وأكد شوشة - خلال لقائه بالطالبة الفائزة اليوم الأحد - أهمية اللغة العربية لارتباطها الوثيق بالدين الإسلامي والقرآن الكريم، خاصة وأنها تعطي للدول العربية هوية خاصة، وتبرز مكانتها بين الشعوب، موجهًا بضرورة مشاركة مدارس المحافظة في مختلف المسابقات على مستوى الجمهورية، خاصة وأن المحافظة تحصد دومًا مراكز متقدمة في المسابقات التي تشترك فيها.

من جانبها، أعربت الطالبة عن شكرها للمحافظ على رعايته ودعمه لها، مشيرة إلى حصولها على المركز الأول على مستوى الوطن العربي في التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة للمرحلة الثانوية بمشاركة 11 دولة عربية في التصفيات التي عقدت الأسبوع الماضي في جامعة الدول العربية بالقاهرة.