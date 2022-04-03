«تمرد عدسة» معرض التصوير الفوتوغرافى لكلية الفنون الجميلة بجامعة أسيوط

افتتح الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على كلية الفنون الجميلة معرض التصوير الفوتوغرافى الثانى لطلاب الفرقة الأولى بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة والمنعقد بقصر ثقافة أسيوط تحت عنوان "تمرد عدسة".

وذلك تحت ورعاية الدكتور إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، واللواء سعد محافظ أسيوط، والدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، والأستاذ هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والأستاذ ضياء مكاوى رئيس قسم وسط الصعيد الثقافى وبحضور الدكتور محمد ثابت بدارى رئيس قسم التصوير بالكلية، والدكتور محسن عبد اللاه المدرس بقسم التصوير بالكلية والمشرف على تنظيم المعرض ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بكلية الفنون الجميلة.

وخلال الافتتاح أشاد الدكتور أحمد المنشاوى بالمستوى الفنى للصور المقدمة فى المعرض والذى أتاح الفرصة للطلاب للتعبير عن أنفسهم والخروج عن السياق النمطى والتقليدى إلى آفاق الإبداع والابتكار وذلك تحت إشراف أساتذة متخصصين من الكلية ، وهو الدور المنوط بالكلية فى الارتقاء الفكرى والفنى وتعزيز الإحساس الجمالى لدى المجتمع المحيط فى ظل ما تضمه من شباب واعد وموهوب فى أقسام الكلية المختلفة.

وصرح الدكتور محمد ثابت بدارى أن المعرض المنعقد تحت عنوان "تمرد عدسة" يهدف إلى إتاحة الفرصة للطلاب فى طرح فكر أو موضوع أو قضية من خلال صورة معبرة عن تلك الفكرة وهو ما يأتى فى إطار حرص القسم على فتح مجالات الابتكار والإبداع لدى الطلاب وتنمية الإحساس الفنى لديهم.

كما أشار الدكتور محسن عبد اللاه أن المعرض يُعد النسخة الثانية من تلك التجربة والذى شهد مشاركة نحو 25 طالب وطالبة من طلاب الفرقة الأولى لقسم التصوير ويمتد على مدار 3 أيام متتالية، وأوضح الدكتور محسن عبد اللاه أن جامعة أسيوط تقدم العدم للطلاب خاصة المتميزين منهم.