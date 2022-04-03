الأحد 03 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

مواعيد فتح البنوك في رمضان 2022.. تعرف عليها

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

مع بدء شهر رمضان تقوم كل المؤسسات الحكومية والخاصة بتغيير مواعيد عملها، ومنها البنوك التي تعد من الأماكن التي يعتاد الأغلبية على الذهاب لها، ونقدم لكم من خلال ذلك التقرير مواعيد عمل البنوك في رمضان 2022.

 

مواعيد فتح البنوك بمصر بعد التعديل بمناسبة شهر رمضان 2022

 

تبدأ البنوك العاملة في مصر عملها بمواعيد مختلفة خلال شهر رمضان، حيث أنها تبدأ في التاسعة حتى الواحدة ظهرًا، كما أن هناك تعليمات من البنك المركزي للبنوك بأنه يجب بدء عمل للموظفين على مستوى البنوك في التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر بواقع 5 ساعات يوميا للعاملين.

ويتم استقبال العملاء داخل الفروع في التاسعة والنصف حتى الواحدة ظهرًا، بواقع 4 ساعات عمل يوميًا للجماهير.

إجازة البنوك:

تعمل البنوك كل أيام الأسبوع ما عدا يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع كونهم عطلة أسبوعية ممنوحة من البنك المركزي المصري، وفروع البنوك االعاملة بمصر يبلغ عددها 38 بنكا حكوميا وخاصا.

 

مواعيد عمل البريد المصري في رمضان 2022:

جاء بيان من رئيس هيئة البريد المصري بتعديل مواعيد البريد المصري في رمضان بجميع مكاتب البريد والمقدر عددها بأكثر من 4200 مكتب بريد إضافة إلى سيارات البريد المتنقلة والأكشاك البريدية، والتي تكون بداية من 9 صباحًا و حتى 2 ظهرا، وجاء ذلك بعد زيادة البحث حول مواعيد عمل البريد المصري وكذلك البنوك خلال شهر رمضان.

 

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موعد البنوك قبل رمضان: 

كانت تعمل البنوك قبل رمضان بمواعيد تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا إلى الرابعة عصرًا، أي لمدة ثمانية ساعات متتالية على مدار اليوم، واستقبال العملاء يكون من الثامنة والنصف صباحًا حتى الثالثة عصرًا.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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