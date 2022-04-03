الأحد 03 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تواصل فعاليات المرحلة 22 من مبادرة «كلنا واحد»

كلنا واحد
كلنا واحد

تواصل وزارة الداخلية، اليوم الأحد، فعاليات المرحلة الـ22 من مبادرة «كلنا واحد» والتى تستمر لمدة 30 يوماً اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 15/3/2022 وحتى يوم 13/4/2022، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية.

وذلك بعدد من فروع تلك السلاسل بإجمالى 993 فرع على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر احتياجاً التي لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية.إلى جانب مشاركة منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة.

على أن تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60%،  وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

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وائل لطفي

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