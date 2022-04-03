التصريح بدفن جثة شاب غرق بمياه النيل في أسوان

أمرت النيابة العامة في أسوان، اليوم الأحد، تشريح جثة شاب توفى غرقًا في مياه النيل، وإعداد تقرير حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كان لقى شاب مصرعه غرقاً فى مياه النيل بمدينة إدفو شمال أسوان وذلك أثناء قيامه بالسباحة هرباً من موجة الطقس الحارة.

كان تلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة إدفو يفيد بلفظ شاب يدعى "شهاب.ح. هـ" في العقد الثاني من عمره أنفاسه الأخيرة غرقًا بمياه النيل، وذلك أثناء الاستحمام نظرًا لارتفاع درجة حرارة الطقس، وتحديدًا منطقة كورنيش النيل وسط المدينة، وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية ورجال الإنقاذ النهرى برئاسة الرائد محمود الشريف والنقيب نبيل عزام وعلى الفور انتقلوا إلى مكان الواقعة التي شهدت غرق الشاب.

ونجح رجال الإنقاذ النهرى في العثور على جثة الشاب الغارق بمياة النيل بمدينة إدفو بعد عملية بحث استمرت لمدة ساعات متواصلة.

تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.