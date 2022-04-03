ضبط 1225 قضية تموينية متنوعة في 24 ساعة

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 1225 قضية تموينية متنوعة بينها 5 قضايا حجب سلع غذائية بإجمالي مضبوطات بلغت 6,820 طن (دقيق، زيت طعام، سكر، مسلي، مكرونة، أرز، أعلاف).

وضبط 84 قضية بيع بأزيد من السعر بإجمالي مضبوطات بلغت 3 أطنان أسمنت، 65,925 طن (دقيق، زيت طعام، سكر، مكرونة، أرز، أعلاف - أسمدة، 300 عبوة ياميش، 1952 عبوة سجائر، 18 أسطوانة بوتاجاز.

وضبط 6 قضايا استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت 2,400 طن "دقيق مدعم"، 300 عبوة زيت تموينى بإجمالي مضبوطات بلغت 78,145طن، 300 عبوة زيت تموينى، 300 عبوة ياميش، 1952 عبوة سجائر، 18 اسطوانة بوتاجاز، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، العرض عل النيابة للتحقيق.