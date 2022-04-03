مؤتمر بـ«آداب أسيوط» تحت عنوان «ميقات»

شهدت كلية الآداب بجامعة أسيوط، انطلاق فعاليات المؤتمر الثاني لها، تحت عنوان "ميقات" والذي نظمه فريق "TEDX" بمسرح كلية الآداب.

جاء ذلك بحضور الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مجدي عبد الجواد عميد كلية الآداب والمشرف الأكاديمي، والدكتورة شيرين عبد الغفار المدرس بكلية الآداب، والدكتور أحمد شريت مدير إدارة الاتحادات الطلابية.

جانب من المؤتمر

كما شارك نخبة من المحاضرين في مختلف المجالات ضم كلا من الدكتورة ابتسام القاضي علاج طبيعي، وعلي ثابت في مجال التدريب وإدارة الموارد البشرية، إلى جانب لفيف من أعضاء هيئة التدريس وطلبة طالبات الكلية من مختلف الفرق الدراسية.

جانب من المؤتمر

وفي مستهل المؤتمر أكد الدكتور شحاته غريب علي أهمية عقد المؤتمرات والندوات التثقيفية التي تساعد أبنائنا الطلاب علي تبادل الرؤي والأفكار الي جانب اكتساب الخبرات القادرة علي تغيير أحداث كثيرة في مختلف جوانب الحياة وتحديدا في عالمنا ووطننا العربي.

جانب من المؤتمر

وأشاد بتنظيم الحدث الذي ولأول مرة يأخذ طابع اللغة العربية وكذلك طابع الزمن ليدور حول أهمية الزمن ومراحل الانسان المختلفة وكيفية تعامل كل شخص مع مراحل حياته المختلفة وذكرياته، فضلا عن إتاحة الفرصة للعديد من المحاضرين لعرض وطرح أفكارهم التي أصبحت محل اهتمام الكثير علي مستوي العالم فضلا عن نشر الأفكار التي تستحق الانتشار علي نطاق أوسع تواكب التطورات التكنولوجية والثقافية والاجتماعية .