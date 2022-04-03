الأحد 03 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

15 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

حملات مرورية
حملات مرورية

شنت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، حملة موسعة؛ لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 15781 مخالفة مرورية متنوعة، بينها 3454 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و 213 مخالفة السير بدون ترخيص، و9 مخالفات عن الدراجات النارية، و19 مخالفة موقف عشوائي، و30 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

الإدارة العامة للمرور تحقيق الانضباط الطرق السريعة قائدي السيارات مخالفة موقف عشوائى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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