جامعة سوهاج تختتم ورشتها العملية عن الاستدامة ودورها في التميز المؤسسي

اختتمت وحدة الاستدامة بجامعة سوهاج فعاليات ورشتها العملية عن "الاستدامة ودورها في التميز المؤسسي"، والتي استمرت لمدة يومين بقاعة سيمنار كلية العلوم بالحرم الجامعي القديم، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة.

وقال إن الجامعة تحرص على الاستعداد لتجهيز ملفات الكليات التي تتقدم لجائزة التميز الحكومي، مضيفًا أن ورش العمل تعمل لإحداث تغيير مدروس للوصول لإنتاج حالة من التميز في نظم الأداء المؤسسي الشامل وممارساته التطبيقية المصاحبة لتحقيق الاستدامة والتنافسية لجامعة سوهاج، بما يتوافق ذلك مع المرتكزات الرئيسية لرؤية الجامعة التي بدورها تُمكّن الجامعة من التوصل إلى نتائج تنافسية غير مسبوقة على معايير ومؤشرات الأداء.

وأضاف الدكتور حازم المشنب، عميد كلية العلوم، أن الكلية تسعى إلى تحقيق عناصر الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية بكافة قطاعات الكلية، بمزج قيادة التكلفة والتميز المؤسسي لعملياتها الأكاديمية والإدارية، والتركيز على مجال منتجاتها الأكاديمية وفق أفضل المرجعيات العالمية.

وأشار الدكتور حمدي حسانين، مدير وحدة الاستدامة إلى أن الوحدة نظمت ثلاث ورش عمل بالتعاون مع كلية العلوم، والتي استهدفت أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وأعضاء الجهاز الإداري وطلاب كلية العلوم، موضحًا أن الورش تناولت العديد من المحاور مثل التعريف بمفهوم كلا من الاستدامة، والتنمية المستدامة و رؤية مصر ٢٠٣٠ في ضوء أهداف الأمم المتحدة السبعة عشر للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى عناصر ومؤشرات الاستدامة في التميز الحكومي مع توضيح بعض الأمثلة من جهود الجامعة في مجالات الاستدامة المختلفة.

وحضر ورش العمل كلا من الدكتور حازم المشنب عميد كلية العلوم، والدكتور زكريا عطية محمد وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور علاء يسري وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسين عبدالحافظ، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة صباح صابر منسقة الأنشطة بوحدة الاستدامة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، والعاملين بمختلف الإدارات، وطلاب الجامعة.

جدير بالذكر أنه حاضر بورش العمل كلا من؛ الدكتور حمدي حسانين، مدير وحدة الاستدامة بالجامعة، عبدالرحمن حمادة وغادة مرتضى المدربين المعتمدين بوحدة الاستدامة.