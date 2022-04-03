انتهاء استعدادات تأمين مباراة الأهلي والهلال

تواصل الأجهزة الأمنية استعدادها لتأمين مباراة الأهلي والهلال السوداني ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ويسعى خلالها الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل حسم الصعود إلى دور الثمانية الأفريقي.



وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية غرف عمليات لمتابعة المباراة، وتأمين الجماهير في المدرجات، وممر اللاعبين وطاقم التحكيم، وخلق أجواء آمنة للجميع.



وتنقل مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا في العاشرة مساء اليوم عبر قناة بي إن سبورت 3، باعتبارها الحاصلة على حقوق نقل دوري أبطال أفريقيا.