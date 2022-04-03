طلاق نيللي كريم وشريف سلامة.. ملخص الحلقة الأولى من «فاتن أمل حربي»

انطلق مسلسل "فاتن أمل حربي" للنجمة نيللي كريم والتي تخوض به الماراثون الرمضاني هذا العام والمعروض حصريا على قناة CBC الفضائية.

وتضمنت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "فاتن أمل حربي"، أحداث شيقة ومثيرة حول شخصية "فاتن" التي تجسدها الفنانة نيللي كريم ورصد الحلقة المعاناة التي تعيشها مع زوجها الذي يجسده الفنان شريف سلامة.

ونستعرض فى السطور التالية ملخص الحلقة الأولى من مسلسل "فاتن أمل حربي":

بدأت الحلقة الأولى بمشهد قيام الفنان شريف سلامة والذي يجسد دور “سيف” وهو يغلق نوافذ منزله بالأخشاب والمسامير لتتفاجئ زوجته "فاتن" التي تجسدها نيللي كريم بما يفعله حيث لا يريد أن تقف في النوافذ أو فتحها كما يمنعها من الخروج أو الحديث مع أي رجال في العمل.

اشترط “سيف” على “فاتن” ارتداء الحجاب كي يطلق لها بعض الحرية في تعاملاتها الشخصية مع الأشخاص المحيطين بها.

طالبت “فاتن” من “سيف” أن يذهب لطبيب نفسي للعلاج ليتقبل الأمر بعصبية شديدة وقام بإلقاء الشاكوش عليها ولكنها تفادته.

توالت الاحداث ووصل الامر بين “فاتن” و"سيف" إلى الطلاق حيث جمع مشهد كل منهما وهما في جلسة طلاق وحاول المأذون الصلح بينهما إلا أن والدة سيف والتي تجدسها الفنانة فادية عبدالغني هي من أصرت على وقوع الطلاق.

ظهرت الفنانة هالة صدقي في دور صديقة “فاتن” واحتفلت معها عقب أنتهاء مراسم الطلاق بالطلاق.

انتهت الحلقة الأولى بمشهد ذهاب “فاتن" إلى منزلها لتتفاجئ بقيام “سيف” طليقها بتجريد شقتها من جميع الأثاث والمقتنيات.

ويعرض مسلسل فاتن أمل حربي بشكل حصري عبر قناتي CBC العامة وقناة CBC DRAMA الفضائية، ويبث للجمهور عقب الإفطار مباشرة وذلك في تمام الساعة السابعة وخمسة وثلاثون دقيقة، على أن تكون الإعادة الأولى في تمام الساعة الثانية عشرة وأربعين دقيقة صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة العاشرة والربع صباحا بالإضافة إلى منصة واتش ات الرقمية.

ويخوض بطولة مسلسل فاتن أمل حربي بجانب النجمة نيللي كريم عدد كبير من نجوم الفن وهم: