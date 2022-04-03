الأحد 03 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الجيزة يكلف رؤساء الأحياء والمراكز بالانتشار الميدانى على مدار اليوم

اجتماع تنفيذي الجيزة
اجتماع تنفيذي الجيزة بحضور المحافظ

كلَّف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بضرورة التواجد الميداني على مدار اليوم خلال شهر رمضان المبارك سواء قبل أو بعد الإفطار، للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه دون أي معوقات، مشددًا على تكثيف الحملات لمتابعة التزام المحلات بالمواعيد المحددة للغلق وعدم السماح بوجود تعديات وإشغالات على الطريق العام. 

جاءت تكليفات المحافظ خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، والتي شدد خلالها على متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء الخاصة بمد مواعيد غلق المحال والمطاعم والمقاهي في شهر رمضان الكريم، لتكون حتى الساعة 2 صباحًا، والسماح بإقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان بالضوابط والتصاريح المحددة.  

كما وجه المحافظ بالتعامل الفوري حيال الشكاوى الواردة من المواطنين وسرعة التجاوب والتعامل معها مع ضرورة التنسيق الدوري مع الأجهزة المعنية، وتواجد فرق طوارئ لأجهزة المرافق للاستجابة مع البلاغات الواردة الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء. 

وأكد راشد، خلال اللقاء، أن المحافظة تسعى لتوفير قطع أراضي فضاء لإنشاء أسواق حضارية وساحات للباعة الجائلين، لضمان عدم تأثيرها على الحركة المرورية. 

كما كلَّف المحافظ بتكثيف الحملات على المخازن والمنشآت التى تمثل خطورة على السلامة العامة والالتزام بالاشتراطات المحددة للحماية المدنية.

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وائل لطفي

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