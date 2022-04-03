دفن جثمانى مسن وابنته ذبحهما عاطل فى الإسماعيلية

أمرت النيابة العامة في الإسماعيلية، اليوم الأحد، التصريح بدفن جثمانى مسن وابنته، لقيا مصرعيهما فى حادث مذبحة قرية نفيشة بالإسماعيلية فى أول يوم رمضان.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد محمود العزازى، مأمور مركز شرطة الإسماعيلية يفيد، بقيام زوج عاطل، مقيم منطقة الحكر بالإسماعيلية، بذبح حماه "والد زوجته وقتل زوجته طعنًا بالسكين، في شارع المخرطة، بقرية نفيشة، التابعة لمركز شرطة الإسماعيلية".

ولقي والد الزوجة مصرعه في الحال، بينما تم نقل الزوجة في حالة خطرة إلى مستشفى جامعة قناة السويس، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.