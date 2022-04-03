تفاصيل مناظرة النيابة لجثة شاب قُتل طعنًا بالسكين فى السلام

كشفت مناظرة نيابة السلام، اليوم الأحد، لجثة شاب قُتِل على يد عاطل طعنًا بالسكين أثناء مشاجرة بينهما بسبب خلافات بينهما، عن أن الجثة لذكر في العقد الرابع من العمر وتوفي نتيجة إصابته بعدة طعنات متفرقة في البطن والصدر والرقبة.

كانت النيابة كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وأمرت بتشريح جثة المجني عليه لبيان الأسباب والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

وكان قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا من أحد المستشفيات باستقباله أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس "توفي إثر إصابته "ادعاء مشاجرة"، وبالانتقال والفحص، تبيَن حدوث مشادة كلامية بين المتوفي وآخر "مقيم بدائرة القسم" بسبب خلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدي على المجني عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته محدثًا ما به من إصابات والتى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة بأماكن تردد المتهم تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.