محافظ القاهرة يتفقد محيط مسجد الحسين بعد انتهاء أعمال التطوير

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، المنطقة المحيطة بمسجد الحسين بعد انتهاء أعمال التطوير التى تمت بالمسجد في إطار اهتمام الدولة بتطوير ورفع كفاءة والحفاظ على مساجد آل البيت في مصر بما يليق بمكانتها.

رافق المحافظ، فى جولته اللواء إبراهيم عبدالهادى، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وعدد من قيادات المحافظة.

وشدد محافظ القاهرة، خلال الجولة، على ضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات وتطوير الأرصفة والبردورات حول مسجد الحسين، ليتمكن المصلون من أداء الصلاة بيسر وسهولة.

يذكر أنه تم غلق مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة غلقًا مؤقتًا لتتمكن الهيئة الهندسية القائمة على تطوير المسجد من سرعة إنهاء أعمال التطوير به تنفيذًا للبروتوكول الموقع بين وزارة الأوقاف ونقابة الأشراف ومؤسسة مساجد.

وشملت أعمال التطوير المسجد والساحة الخارجية والمنطقة المحيطة به، حيث عاد المسجد بعد تطويره لاستقبال المصلين مساء أمس فى صلاة العشاء والتراويح.

ويعد مسجد الحسين واحدًا من أهم المساجد الإسلامية التي لها طابع خاص عند المصريين، لا سيما فى شهر رمضان المبارك.

وكانت أقيمت ليلة الجمعة أول صلاة تراويح بالمسجد هذا العام، بعد انتهاء أعمال الترميمات، حيث ستقام صلاة العشاء وصلاة التراويح فيه اليوم السبت الثاني من أبريل 2022، ثم تستمر إقامة الشعائر به طوال الشهر الكريم.

وتوجه وزير الأوقاف وقيادات الوزارة وجميع العاملين بها وجميع محبي آل البيت بكل الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على اهتمامه بتطوير مساجد آل البيت، وتوجيهه بسرعة إتمام أعمال الصيانة والتطوير بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، ليكون جاهزًا لأداء الشعائر في الشهر الفضيل.

واختتم قائلًا: نسأل الله العلي العظيم أن يجزيه خير الجزاء، وأن يجعل هذا الشهر الكريم شهر خير ويمن وبركة على مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.